Vuelven ángeles de Victoria’s Secret ahora con Kim Kardashian

Cuatro de aquellos ángeles, de todas las edades, están de vuelta para la nueva colección de la influencer más poderosa del mundo bajo el título “Skims Fits Everybody”

Uno de los problemas que llevó a la caída de la marca de lencería Victoria’s Secret, que llegó a tener el show más visto de la Tierra, era su falta de inclusión en todos los sentidos, ya que las modelos se veían literalmente como ángeles caídos del cielo.

Pero hoy, bajo la batuta mercadológica de la socialité Kim Kardashian, cuatro de aquellos ángeles, de todas las edades, están de vuelta para la nueva colección de la influencer más poderosa del mundo bajo el título “Skims Fits Everybody” (Skims le va a todos).

Así, Alessandra Ambrosio, Candice Swanepoel, Heidi Klum y Tyra Banks, sin photoshop alguno, son las protagonistas de Skims, firma de ropa interior, fajas ‘loungewear’ y trajes de baño, la más popular en el mundo actualmente, y que ganó sorprendentemente dos millones de dólares pocos minutos después de que fuera lanzada en el 2019.

“Tyra, Heidi, Alessandra y Candice han jugado un rol muy distintivo y duradero para darle forma a la industria. Ponerle a estar mujeres nuestra colección de ropa interior Fits Everybody es realmente un momento increíble para mí.

“Esta colección de ropa interior ha cambiado el juego y ha sido la más vendida desde que la lanzamos. Se extiende hasta a dos tallas más grandes y es tan cómodo, moldea tu figura y le sienta perfecto a tu cuerpo”, ha afirmado la curvilínea influencer que sigue triunfando con sus hermanas en un nuevo reality, ahora a través de la plataforma Hulu, que retrata su excéntrica vida.

Con ropa interior en diferentes tonos neutros, las famosas modelos, que supuestamente cobraron varios millones de dólares por este trabajo, aparecen, desde Tyra, que roza los 50 años, hasta Candice que tiene 33, como un recordatorio de que todas las edades y todos los cuerpos son hermosos.

Sin embargo, ha habido críticas al respecto, ya que se considera que estas mujeres, a cualquier edad, se alejan mucho de la mujer normal.

Por ejemplo, la revista francesa Madmoizelle afirmó que no había diversidad en el hecho de escoger a mujeres tan bellas como las que anteriormente portaban las alas de Victoria’s Secret.

Además, para no perder la fama, la ex pareja de Jay Z aparece ella misma en la nueva campaña. Dijo en Instagram que, aunque no estaba planeado, ella no iba a perder lucirse en un momento tan icónico como este.

Tratan de sobrevivir

Después de ser la compañía líder en lencería, la llegada del movimiento #MeToo cambió las reglas del juego a Victoria’s Secret.

Se tachó a sus ángeles de estereotipar y explotar a la mujer por hipersexualizarla.

Bajo ese contexto, la empresa ha luchado por reinventarse y ha olvidado los espectaculares desfiles para cambiar a campañas con mujeres exitosas en varios campos, como la estrella estadounidense de fútbol femenino Megan Rapinoe o la actriz Priyanka Chopra, como voceras de diversas iniciativas para proteger a la mujer en diversos frentes.

Sin embargo, los resultados en ventas no han sido tan alentadores como se hubiera esperado.