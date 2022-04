Votan a favor de que siga López Obrador durante consulta de revocación de mandato

Aunque se registró una escasa votación en el estado, al igual que el resto del país, la mayoría lo hizo a favor de que continúe el mandatario mexicano en su cargo

Con poca afluencia en las casillas de votación, retrasos en la apertura y escasa presencia de representantes de partidos políticos, se efectuó la consulta de revocación de mandato México 2022, para lo cual en Sonora se colocaron mil 336 mesas receptoras de opinión y al iniciar el conteo rápido del INE, con 491 casillas computadas, 108 mil 178 personas habían votado a favor de que siga.

Asimismo, cinco mil 629 en contra, mil 032 votos se anularon para un total de 121 mil 126 votos contabilizados, equivalentes al 5.6 por ciento de la Lista Nominal que asciende a dos millones 156 mil 207 ciudadanos.

El grueso de los votantes fueron personas mayores, muchos de ellos cumplieron con su compromiso ciudadano a pesar de su dificultad para movilizarse, al llegar con bastones, andaderas o sillas de rueda.

La concentración de hasta cinco casillas en una sola mesa receptora provocó que personas interesadas en participar en la consulta desconocieran el lugar exacto para acudir, la mayoría se trasladaba a los sitios tradicionales que se autorizan en las elecciones constitucionales y se encontraban con la sorpresa que no había nada.

Como la mayoría eran personas mayores, desconocían que en la página www.ine.mx podían consultar qué casilla les correspondía, de acuerdo a la sección que aparece en la credencial para votar.

De acuerdo al cuarto corte realizado en la sesión extraordinaria del Instituto Nacional Electoral (INE) Sonora, César Loustaunou Pellat, vocal de Organización Electoral, comentó que en la integración de los funcionarios de casillas el 93 por ciento de los presidentes fueron los designados y capacitados, el dos por ciento eran los suplentes generales y el cuatro por ciento fueron tomados de la fila.

Con respecto a la asistencia de los representantes de los partidos políticos y observadores, el representante del INE en Sonora señaló que se detectaron mil 500 representantes de partidos, de los cuales el 38 por ciento pertenecen al PAN, 50por ciento al PVEM y 40 por ciento al PT; en tanto, de Morena acudieron mil 373.

Referente a las incidencias presentadas en las casillas reportadas en el sistema, Loustaunau Pellat, comentó que hasta las 16:00 horas, sumaban 40 en todo el estado desde que inició el proceso.

Entre las incidencias destaca que un ciudadano de Agua Prieta argumentaba que no era necesario checar en la lista nominal para poder votar, se puso agresivo y se retiró del lugar; en Nogales un ciudadano apareció en la lista nominal y alteró el orden de los funcionarios y votantes; en Guaymas, personas sin estar en la lista nominal se les entregó la papeleta para emitir su opinión.

En Hermosillo sur se retiró un funcionario de la mesa directiva de la casilla por motivo de salud y no regresó; en Ciudad Obregón un ciudadano votó y después grabó a los funcionarios de casilla al no orientarlos; en el distrito uno al parecer un elector voto sin credencial o no apareció en la lista nominal; en el distrito 04 una persona con credencial pero sin aparecer en la lista nominal votó.