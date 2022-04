Ve Rublev discriminación por veto de Wimbledon

“Las razones que ellos (Wimbledon) nos dieron no tenían ningún sentido, no eran lógicas”, declaró en el marco del torneo ATP 250 de Belgrado

El ruso Andrey Rublev, número 8 del mundo, consideró este jueves que la exclusión de los tenistas rusos y bielorrusos del próximo torneo de Wimbledon a causa del conflicto en Ucrania fue “totalmente discriminatoria”.

“Las razones que ellos (Wimbledon) nos dieron no tenían ningún sentido, no eran lógicas”, declaró en el marco del torneo ATP 250 de Belgrado.

“Lo que pasa actualmente es totalmente discriminatorio contra nosotros”, prosiguió.

“Eso no va a cambiar nada”, aseguró el jugador, que había escrito “No a la guerra, por favor”, sobre una cámara de televisión durante una competición en Dubái justo después de la invasión.

“Dar los premios del torneo como ayuda humanitaria, a las familias que sufren, a los niños que sufren, eso es algo que habría tenido un impacto”, indicó.

Los organizadores del Grand Slam sobre hierba habían anunciado el miércoles la exclusión de la edición de 2022 del torneo de los jugadores rusos y bielorrusos debido a la guerra en Ucrania, una decisión fue protestada por la ATP y la WTA.

Los cuatro torneos de Grand Slam (Abierto de Australia, Roland Garros, Wimbledon y US Open) son independientes de los circuitos masculino y femenino, en los que rusos y bielorrusos son autorizados a participar, aunque bajo bandera neutral.