Ve fan casi 300 veces “Spider-Man”

Se trata de Ramiro Alanis, un mega fan del Universo Cinematográfico de Marvel

Ramiro Alanis, un mega fan del Universo Cinematográfico de Marvel, estableció un récord Guinness por la mayor cantidad de visualizaciones en el cine de la misma película: “Spider-Man: Sin Camino a Casa”.

Alanis, oriundo de Florida, había establecido previamente el récord en 2019 al ver “Avengers: Endgame” en los cines 191 veces, pero Arnaud Klein, un fan de la serie de fantasía francesa Kaamelott, batió su récord el año pasado tras ver la adaptación cinematográfica del show, Kaamelott: The First Chapter, 204 veces.

Para recuperar el récord, Alanis compró varios boletos para las funciones de Sin Camino a Casa desde que se estrenó el pasado 16 de diciembre. Para que su visionado contara, de acuerdo con varios medios internacionales, el joven no pudo hacer otra actividad a la hora de ver la cinta (esto incluyó no ir al baño). Al final, además de su boleto, era necesario presentar una declaración escrita a un empleado del cine.

Tras supera el récord de Klein, Alanis siguió elevando su cuenta personal hasta llegar a 292 visualizaciones certificadas. De esta forma, será más difícil superarlo la siguiente ocasión.

Y si bien no tiene un conteo final, Alanis estima que gastó alrededor de tres mil 400 dólares en boletos de cine para establecer el récord, lo que lo convierte muy seguramente en el mayor contribuyente individual a la recaudación global de 1.89 mil millones de dólares que la película ha acumulado en la taquilla mundial.