Van Camilo y Mon Laferte por la grande en los Latin Grammy

Ambos están entre los artistas galardonados en noviembre por la Academia Latina de la Grabación y que fueron nominados también al Grammy

Salieron victoriosos de los Latin Grammy el año pasado y este domingo buscan el Grammy anglo, son: Camilo, Rubén Blades, C. Tangana, Juanes y Bad Bunny están entre los artistas galardonados en noviembre por la Academia Latina de la Grabación y que fueron nominados también al Grammy.

La lista también incluye a Mon Laferte, Nathy Peluso, Vicente Fernández y Karol G, convirtiéndose en la representación latina dentro de la ceremonia.

Camilo, que ganó cuatro gramófonos latinos, ahora compite por el Grammy al mejor álbum pop latino por Mis Manos, junto con Pablo Alborán, por Vértigo; Paula Arenas por Mis Amores, Ricardo Arjona por Hecho a la Antigua, Alex Cuba por Mendó y Selena Gomez por Revelación, su primera producción en español.

Blades, además de ser homenajeado como Persona del Año de la Academia Latina, se llevó dos Latin Grammy, incluyendo el de álbum del año por SALSWING! con Roberto Delgado & Orquesta, con el que podría sumar, a su larga lista de reconocimientos, un Grammy como mejor álbum latino tropical.

El ídolo panameño compite con El Gran Combo de Puerto Rico con En Cuarentena, Aymée Nuviola con Sin Salsa no hay Paraíso, Gilberto Santa Rosa con Colegas, y Tony Succar con Live in Peru.

Luego de ganar dos Latin Grammy en noviembre, Bad Bunny está nominado a mejor álbum latino urbano con El Último tour del Mundo. Los otros candidatos en la categoría son Afrodisíaco de Rauw Alejandro, José de J Balvin, Sin Miedo (del amor y otros demonios) de Kali Uchis y KG0516 de Karol G, ganadora del Latin Grammy a la mejor interpretación de reggaetón por “Bichota”.

El Grammy al mejor álbum latino de rock o música alternativa se lo disputarán tres recientes ganadores del Latin Grammy: Juanes con Origen, Nathy Peluso con Calambre y C. Tangana con El Madrileño, además de Bomba Estéreo con Deja, Diamante Eléctrico con Mira lo que me Hiciste Hacer y Zoé con Sonidos de Karmática Resonancia.

Mon Laferte, cuyo “Seis” recibió el Latin Grammy al mejor álbum cantautor, ahora compite por el premio al mejor álbum de música regional mexicana, con el mismo álbum, junto con el también galardonado Vicente Fernández por A mis 80’s, Christian Nodal por Ayayay!, Aida Cuevas por Antología de la Música Ranchera, Vol. 2 y Natalia Lafourcade por Un Canto por México, Vol. II.

En su 64 edición, los Grammy se entregarán por primera vez en Las Vegas tras haberse mudado de Los Ángeles debido al aumento de casos de Covid-19 y la variante ómicron en enero.

El espectáculo se transmitirá en Estados Unidos por la cadena CBS, y el servicio de streaming Paramount+, pero la mayoría de los premios, incluyendo aquellos en los apartados de música latina, se entregan antes en una gala no televisada conocida como la premiere que puede seguirse por internet.