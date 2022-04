Urgen a discutir sobre atletas trans en México

La presidenta del Comité Olímpico Mexicano, e integrante de la Comisión de Deporte en la Cámara de Diputados, urgió a abordar temas delicados como este

“Entender que en nuestro País no podemos tener miedo a los temas complicados. Debemos sentarnos y dialogar también en temas de transgénero, tenemos que dialogar y decir que la justicia deportiva en nuestro País también está fallando, entonces esta Comisión es muy abierta, plural, pero sobre todo participativa para mejorar las condiciones de la cultura física y el deporte en nuestro País”, expresó en el marco del Foro Internacional de Políticas Públicas y Legislación Deportiva.

Hace un mes comenzó un acalorado debate luego de que Lia Thomas se convirtiera en la primera atleta transgénero en ganar un título de la División I de la NCAA (la Asociación Nacional Deportiva Universitaria de EU), en la prueba de 500 metros libres. Su triunfo fue tan contundente que abrió la polémica sobre las ventajas que pueden tener esos atletas al competir contra otras representantes del deporte femenino.

“Tenemos que hacer una discusión en el tema transgénero. Debemos sentarnos y ver porque no es tan fácil el nada más decidir y darle la apertura. Respetamos al gremio transgénero, pero tiene que haber una sensatez también en el momento de legislar porque podemos poner en riesgo derechos de otros deportistas, pero también el físico, la competitividad.

“Por eso es tan valioso el discutir en la casa de todos los mexicanos, en el poder legislativo, es muy importante ser abiertos, plurales, entender que el deporte no es un tema político sino un interés social”, expresó Alcalá, presidenta del COM.

En tanto, Rommel Pacheco, diputado federal por el tercer distrito de Yucatán, también se pronunció sobre el tema.

“Yo he sido uno de los grandes promotores del tema LGBT y de la diversidad e inclusión en el deporte, pero aquí sí hay un tema que hay que revisar y ver porque se busca la igualdad y la equidad, pero también que no exista una desventaja entre uno y otro, está el caso de Estados Unidos, de Lia Thomas, donde a veces, por parte de los genes, pues a veces es diferente un hombre y una mujer, es difícil porque yo apoyo la inclusión, pero en el tema del deporte hay que estudiarlo bien porque no se debe buscar, al hacer este cambio transgénero, el que vayas a tener una ventaja”, dijo.