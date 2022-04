Urge juzgar a Rusia por crímenes de guerra el presidente de Ucrania

Ante el Consejo de Seguridad de la ONU, mostró videos de cuerpos ensangrentados y advirtió que lo mismo ha ocurrido en otras ciudades

El Presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, urgió este martes ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas juzgar a Rusia por lo que consideró crímenes de guerra, días después de que surgieran imágenes de civiles masacrados en las afueras de Kiev.

Hablando de forma virtual ante el Consejo por invitación de Reino Unido, que ostenta la Presidencia, el Mandatario pidió hacer juicios como los que se hicieron en Nuremberg contra los nazis después de la Segunda Guerra Mundial.

“Ahora el mundo puede ver lo que hizo Rusia en Bucha”, dijo Zelensky. “Pero el mundo aún tiene que ver lo que han hecho en otras ciudades y regiones ocupadas de nuestro país”.

En su primera aparición ante el máximo organismo de la ONU, Zelensky dijo que las tropas rusas no son diferentes de otros terroristas como el grupo Estado Islámico. Mostró al consejo un breve video de cadáveres ensangrentados que terminaba con las palabras “Alto a la agresión rusa”.

Aseguró que no había “ni un solo crimen” que las tropas rusas no hubieran cometido en Bucha, un suburbio a las afueras de Kiev donde se encontraron civiles presuntamente masacrados por el Ejército ruso, que se acababa de retirar de ahí.

“El Ejército ruso buscó y mató a propósito a cualquiera que sirviera a nuestro país. Dispararon y mataron a mujeres afuera de sus casas cuando solo intentaban llamar a alguien que estaba vivo. Mataron a familias enteras, adultos y niños, e intentaron quemar los cuerpos”, dijo Zelensky.

“¿Dónde está la seguridad que el Consejo de Seguridad necesita garantizar?”, reclamó.

Por su parte, el Secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, condenó nuevamente el sufrimiento que la guerra está causando a los civiles, al tiempo que detalló sus esfuerzos para lograr un cese a las hostilidades.

“Nunca olvidaré las horribles imágenes de civiles asesinados en Bucha y llamo inmediatamente a una investigación independiente”, dijo.

“También estoy impactado por los testimonios personales de violaciones y violencia sexual que están surgiendo”