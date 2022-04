Tiene convocatoria de México varias sorpresas

El Tricolor reveló la lista en la que también destacan los debutantes Arturo “Palermo” Ortiz (Pumas), Jordan Carrillo (Santos) y el portero David Ochoa (Real Salt Lake)

Jonathan Gómez, defensa de la Real Sociedad, es una de las grandes novedades en la convocatoria de la Selección Mexicana para el amistoso del próximo miércoles contra Guatemala.

El Tricolor reveló la lista en la que también destacan los debutantes Arturo “Palermo” Ortiz (Pumas), Jordan Carrillo (Santos) y el portero David Ochoa (Real Salt Lake).

Marcelo Flores (Arsenal), Érik Lira (Cruz Azul), Kevin Álvarez (Pachuca) y Luis Olivas (Chivas) son otras de las sorpresas para el primer partido del convenio cuatrienal con SUM.

Al no ser Fecha FIFA, el técnico Gerardo Martino no pudo convocar a jugadores que militan en Primera División en Europa.

El mexicoamericano Gómez juega lo mismo de lateral que de central. A sus 18 años, ya jugó un amistoso con la Selección de Estados Unidos, pero al no haber participado en un juego oficial aún podría optar por representar al Tricolor.

A David Ochoa fue el propio “Tata” quien lo convenció de jugar para México.

Así que esta es una inmejorable oportunidad para los jóvenes, toda vez que México apostaría por una base muy juvenil en los dos partidos de la Concacaf Nations League, en junio, contra Jamaica y Surinam.

De convencer a Martino, podrían convertirse en una de las grandes sorpresas en la Copa del Mundo de Qatar, tal y como lo fue Edson Álvarez en el proceso anterior.

El partido se disputará a las 19:00 horas el próximo miércoles en el Camping World, en Orlando.