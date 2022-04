Tiene “Animales Fantásticos” tibio preestreno con seis millones de dólares

Según Forbes, la diferencia con el preestreno que tuvo “Sonic 2 La Película”, que obtuvo 6.2 millones de dólares es apenas ligera diferencia, pero las expectativas eran altas para el filme

El preestreno de “Animales Fantásticos: Los Secretos de Dumbledore” no augura una buena temporada para la cinta, luego de que se diera a conocer que recaudó 6 millones de dólares, debajo de lo esperado.

Según Forbes, la diferencia con el preestreno que tuvo “Sonic 2 La Película”, que obtuvo 6.2 millones de dólares es apenas ligera diferencia, pero las expectativas eran altas para el filme.

Tampoco la crítica ha sido favorable con ellos, según Rotten Tomattoes, el 51 por ciento lo califica como un contenido malo.

“Casi todos sabían que esto se avecinaba, los problemas y desafíos en juego se han grabado en piedra durante tres años, pero Warner Bros. no pudo hacer mucho para evitarlo”, señaló Forbes.

La película, que marca la tercera entrega de la franquicia derivada de Harry Potter de JK Rowling, espera tener una recaudación de 40 a 50 millones de dólares, durante el fin de semana de Pascua. Las franquicias se han vuelto cada vez más importantes para los estudios de Hollywood, pero queda por ver si esta serie en particular puede continuar.

Dirigida por David Yates, Los Secretos de Dumbledore está protagonizada por Eddie Redmayne, Jude Law, Mads Mikkelsen, Ezra Miller, Dan Fogler, Alison Sudol, William Nadylam, Callum Turner, Jessica Williams y Victoria Yeates.