Tiaré Scanda triunfa con audiolibros

La reconocida actriz decidió utilizar uno de sus pasatiempos favoritos, como es la lectura, y darle voz. Se enfocó durante la pandemia.

Durante el periodo de confinamiento provocado por la pandemia de covid-19, la comunidad artística tuvo que encontrar diferentes caminos para mantenerse activa en su profesión.

Fue así como la actriz Tiaré Scanda decidió utilizar uno de sus pasatiempos favoritos: la lectura, para darle un giro a su actuación y darles voz a obras de la literatura a través de los audiolibros.

Estoy súper contenta porque en la pandemia empecé a hacer audiolibros, a mí siempre me ha gustado muchísimo leer, porque de leer han dependido tantas cosas buenas en mi vida. En la pandemia tenía mucho miedo porque no sabía de qué íbamos a vivir los actores, qué iba a pasar, entonces me puse la pila, mi hija es compositora y productora musical que tiene su equipo, y le pedí grabar un demo de lectura y lo mandé a varias editoriales.

No sucedió de inmediato, pero me llamaron para ofrecerme hacer audiolibros, entonces grabé uno de Pedro J. Fernández, Soy Malintzin. El libro está contado desde un lugar muy humano y luego grabé de Rosa Beltrán, otro que se llama Radicales libres, que es buenísimo y que disfruté mucho grabarlo; ahora está en camino otro de un autor mexicano”, compartió Tiaré en entrevista telefónica con Excélsior.

La actriz regresó a los foros de Televisa para formar parte de la nueva producción de Juan Osorio, La herencia, donde da vida a Rosa, personaje con el que vuelve a la empresa que la vio formarse después de seis años de ausencia.

Para mí la empresa siempre han sido las personas, por eso hablaba de los técnicos o las maquillistas que son personas con las que he desarrollado vínculos y que me da muchísimo gusto volver a ver, es una sensación muy familiar regresar y encontrarlos.

Por otro lado, es una Televisa en medio de pandemia, es una empresa con nuevas reglas de higiene, con normas estrictas para que estemos sanos, sobreviviendo una producción con algunos casos que sí tuvimos de covid; también veo el colmillo que tienen en esta empresa que lleva tantos años haciendo televisión, me sorprende la productividad, me sorprende la eficiencia y afortunadamente acá en La herencia tenemos directores de escena que son muy exigentes para que quede bien”, agregó