Termina Madonna su romance

La reina del pop, de 63 años, salió con su bailarín Williams, de 28, durante casi cuatro años

Madonna terminó su romance con su novio Ahlamalik Williams.

La reina del pop, de 63 años, salió con su bailarín Williams, de 28, durante casi cuatro años.

La pareja comenzó su romance en 2018 después de conocerse en su gira Rebel Heart de 2015.

En alusión a la separación a través de sus historias de Instagram, Madonna, quien ha sido vista con un apuesto hombre misterioso en los últimos días, compartió una cita que deja mucho a la especulación.

“Karma dijo: cuando alguien en tu vida no es adecuado para ti”. … Dios los usará continuamente para lastimarte hasta que seas lo suficientemente fuerte como para dejarlos ir”.

Sin embargo, no fue la diferencia de edad de 35 años entre la reina del pop y el bailarín lo que causó problemas según algunas fuentes.

“Madonna tiene una vida social ocupada y ha estado viendo a sus amigos y familiares después de la separación”, afirmó una fuente a The Sun. “Tiene una agenda apretada, trabajando en su próxima película biográfica, nueva música y cuidando a su familia”.

El martes pasado, la cantante salió a cenar en Los Ángeles con un hombre misterioso. Fue vista con el mismo hombre sólo 24 horas después cuando la acompañó a una fiesta en Beverly Hills.

La noticia del romance de Madonna y Ahlamalik se hizo pública por primera vez en 2019 después de aparecer juntos en la cuenta de Instagram de la cantante de “Ray Of Light“.

Sin embargo, el padre de Williams, Drue Williams, también confirmó su relación en 2019 y le dijo a TMZ que su hijo había estado saliendo con Madonna durante más de un año.

“El amor no tiene edad”, dijo su padre, que es dos años menor que Madonna. ‘Mi hijo está viviendo la vida loca, y estoy feliz por él’.

“Todavía están en buenos términos y no hay resentimientos, pero están en diferentes lugares, pasaron meses juntos de gira, pero ahora él se mudó de su casa. Con ambos trabajando en otras cosas, fue difícil mantener encendido su romance”, agregó la fuente.

Otros amores

Antes de Williams, en 2013. Madonna salió con el bailarín Brahim Zaibat, de 35 años y tuvo un breve romance con su entrenador personal Timor Steffens, de 34 años, en 2014.

En 2008, la intérprete de “Like a Virgin” tuvo que pagarle a su exmarido Guy Ritchie 92 millones de dólares para resolver su divorcio después de ocho años de relación.

La cantante se encuentra actualmente en el proceso de trabajar en una película biográfica de su vida y recientemente reveló que estaba realizando audiciones para el proyecto.

En septiembre anunció que codirigirá y coescribirá el proyectó que describió como una “autobiografía visual”.

Según NME, Cressida Wilson, una dramaturga estadounidense conocida por la película “La Secretaria” (2002) y “La Chica del Tren” (2016), está trabajando en el guion con Madonna.

Los expertos dicen que los borradores actuales del guión culminan con su gira Blonde Ambition de 1990, sin embargo, esta historia puede cambiar a medida que continúa el desarrollo de la trama.