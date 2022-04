Tachan de psicótico a Alfredo Adame

Recordó los momentos que vivió en su matrimonio, situaciones anómalas que le llevaron a resumir que el hombre con quien se había casado no estaba del todo bien

La actriz Mary Paz Banquells, quien estuvo casada durante 25 años con el conductor Alfredo Adame, reveló en El Minuto que cambió mi destino, con Gustavo Adolfo Infante, una serie de situaciones de violencia que vivió con quien ahora se ha convertido en el señor de los escándalos.

Mary Paz Banquells y Alfredo Adame estuvieron juntos por 25 años y tuvieron 3 hijos.

“Yo creo que ya hoy, bueno siempre he pensado que es, pasa por el problema de psicosis, es psicótico, porque además, él crea historias y sí se las cree, o sea la verdad es que Alfredo sí se cree sus historias y las vive plenamente y así como te las está contando él en su mente, las está viviendo, aunque no sean reales. O aunque sea una situación que no existió, pero sí tiene ese problema”.

“Fueron dos años de noviazgo, previo a su matrimonio, y, obviamente, los mejores recuerdos que guarda la actriz, sin embargo, llegó un momento en el que temió por la seguridad de sus hijos, Diego, Sebastián y Alejandro, lo cual la hizo finalmente tomar la decisión de pedir el divorcio a Alfredo Adame.

Él se encargó de desprestigiarla en todos los medios e incluso quitarle su apellido a los hijos que tuvo con ella y con quienes hoy en día no tiene contacto.

Además, rechazó al menor de sus hijos por su preferencia sexual.

Entre otras anécdotas, contó que en 1989, mientras grababan la telenovela “Balada por un amor”, su hermano le dijo que tratara a Adame, y tras varios meses se hicieron novios y tan solo un año y medio después se casaron, pero únicamente por el civil, porque Alfredo ya se había casado por la iglesia con María Luisa Castillo y la boda fue en casa de su hermana Rocío Banquells.

Banquells habló por primera vez de las razones que la hicieron romper su vínculo conyugal.

Uno de los mayores puntos de quiebre en la relación, fue cuando el expolítico comenzó a negarle la entrada a los familiares de Mary Paz Banquells, para posteriormente expresarse de una manera terrible de su madre, hermana y el resto de sus familiares.

Llegó un momento en el que un día estábamos en una actividad, esquiando, y mi hijo Diego venía molestando a mi hijo Sebastián y él se desesperó y comenzó a corretear a mi hijo y como no lo alcanzó, le aventó el bastón de esquiar a la cabeza, pero con una fuerza que hasta él se volteó…

“Diego se desapareció, lo encontré un rato después, y ahí fue cuando le dije ‘o vas al doctor o qué, porque esta situación ya no puede ser y vas a lastimar a mis hijos’”.