Suspenden 80 partidos a tres peloteros En las Grandes Ligas

Se trata de el jardinero/primera base Danny Santana, el pitcher Richard Rodríguez y el jugador de cuadro José Rondón

Todavía no inicia la temporada de las Grandes Ligas, pero ya suspendieron a tres peloteros.

El jardinero/primera base Danny Santana, el pitcher Richard Rodríguez y el jugador de cuadro José Rondón fueron suspendidos 80 partidos este lunes, en la primera medida disciplinaria desde que se retomó el programa de prueba de uso de sustancias en las Grandes Ligas el 11 de marzo, después de 99 días de paro patronal.

Los tres beisbolistas, quienes son agentes libres, arrojaron un resultado positivo al control de Boldenona, una sustancia que mejora el rendimiento, informó la oficina del comisionado el lunes.

Las pruebas fueron el resultado de muestras de orina tomadas antes de que iniciara el paro patronal el 2 de diciembre, pero la MLB concluyó que no podía anunciar medidas disciplinarias durante el paro, comentó una persona con conocimiento del programa de pruebas, que habló bajo condición de anonimato debido a que los detalles no han sido anunciados.

El dominicano Santana, de 31 años, es un veterano con ocho años de experiencia en las mayores, que bateó para .181 con cinco jonrones y 14 producidas en 38 juegos con los Medias Rojas de Boston la temporada pasada. En su carrera tiene un promedio de .255 con 47 cuadrangulares y 202 impulsadas con Minnesota (2014-17), Atlanta (2017-18), Texas (2019-20) y Boston.

Rodríguez, un derecho de 32 años, fue adquirido por Atlanta de Pittsburgh el 30 de julio y se fue 1-2 con promedio de carreras limpias de 3.12 en 27 apariciones como relevista con los Bravos, pero no jugó en postemporada para los campeones. El dominicano tuvo una foja de 5-4 con promedio de carreras limpias de 2.94 en 64 apariciones la temporada pasada y en su carrera tiene marca de 16-14 con una efectividad de 3.28 y 19 salvamentos para Baltimore (2017), Pittsburgh (2018-21) y Atlanta.

Y el venezolano Rondón, de 28 años, bateó para .263 con tres cuadrangulares y nueve producidas en 63 juegos con San Luis la campaña pasada. Tiene promedio de bateo de .216 con 12 jonrones y 33 empujadas en cuatro temporadas con San Diego (2016), Medias Blancas de Chicago (2018-19), Baltimore (2019) y San Luis.

Se trata de las primeras suspensiones bajo el nuevo programa de Ligas Mayores desde que el jardinero de Oakland Ramón Laureano fue castigado el 6 de agosto con 80 partidos, que le quedan 27 por servir. Ha habido 20 suspensiones este año con el programa de drogas de ligas menores.