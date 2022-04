¡Que mantendrán el Isssteson!

Tienen “mello” los cajemenses

Enciende alertas una violaciòn

“Casi toca fondo” coronavirus

Que mantendràn el Isssteson…Y quien de inmediato aclaró el dato y despejó las dudas que afloraron, de que si el Isssteson también iba a quedar bajo la operación del programa IMSS-Bienestar, con el que van a federalizar los centros de salud estatales, es el gobernador Alfonso Durazo, al precisar que dicho instituto que atiende a los trabajadores del Gobierno del Estado “se cuece aparte”, y por lo tanto no entrarà en ese paquete.

Por el contrario Durazo Montaño “dio color” respecto a la recuperaciòn financiera que se està haciendo del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora (Isssteson), por ejemplo con la “inyecciòn” de $596 millones que se le han hecho en el presente sexenio, que si bien no son suficientes, pero en algo han servido para estabilizarlo, en lo que se le “alivia” de fondo y de fondo$. ¡Zaz!

Pero a la par y junto con pegado el Mandatario destapò que se le hizo un cambio a la ley del Isssteson para garantizar que las cuotas de los trabajadores le lleguen sin que haya “jineteo$” de por medio, como se venìa haciendo, ya que ahora quienes no reporten los recursos retenidos podrán enfrentar cargos judiciales, por lo que asì està “el candado” que estàn creando, para que no salgan con que a “Chuchita la bolsearon”. ¡Palos!

Para el caso Durazo señalò que: “Se le debían $3 mil millones de pesos distintas instituciones, ya promovimos un cambio a la ley del Isssteson para calificar como delito grave el hecho de que servidores públicos le descuenten a los funcionarios sus cuotas y no se le entreguen al Isssteson, se las quitan al trabajador para atención médica y se van a otra cosa, no puede ser, y así se fueron a otra cosa $3 mil millones”. ¡De ese pelo!

Al “poner el dedo en la llaga” y remarcar que desde el inicio de su gestión no se le debe un solo peso a esa institución, como tampoco a los proveedores en general, al asegurar que mes con mes han ido cumpliendo con los adeudos anteriores que le dejaron a su administración, de ahì que el reto sea el de conservarlo para los burocaràtas estatales, pero mejorando sus servicios en todas sus àreas, y no solamente en la mèdica. ¡Òrale!

Casi por nada es que el Ejecutivo sonorense enfatizara con todas sus letras que: “Yo les quiero decir que desde el 13 de septiembre no le debemos un quinto al Isssteson, no debemos un quinto a proveedores, y hemos ido pagando a proveedores que fueron contratados en gobiernos anteriores, pero que como gobierno nos corresponde asumir la responsabilidad de esos adeudos, y son un lastre tremendo”. ¡De ese vuelo!

En pocas palabras eso significa que lo mantendràn por separado y que para nada contemplan que pase a formar parte del IMSS-Bienestar, por considerarse que bien administrado puede salvarse. ¡Ese es el plan!

Tienen “mello” los cajemenses…Una vez màs se està confirmando que la burra no era arisca, o miedosa, sino que la hicieron, a partir de la cifra revelada por la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (Ensu), de que Cajeme ocupa el segundo lugar en percepción de inseguridad en México, o donde sus ciudadanos se sienten más inseguros, con un 94.1%, sólo debajo de Fresnillo, que registra un 97.1%. ¡Glùp!

Lo anterior en contraste con los saldos aportado por el “Gober”, Alfonso Durazo, en el marco de su conferencia de prensa de los martes, al ventilar que los homicidios en el territorio cajemense han disminuido en un 34%, de enero al 17 del presente mes de abril del 2002, en comparación con el mismo periodo del 2021, de acuerdo a las más recientes estadísticas destapadas por el Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública.

En lo que son unos alentadores números que en teoría significan que la cosa ya está más tranquila por esos rumbos del yaqui, y principalmente en Obregón, pero que por el antecedente que hay de tantas matazones en esa localidad, es que la ciudadanía ya está escamada, y es por lo que ya no notan esa diferencia que reflejan esas cifras, por en la realidad y el día a día seguir viviendo con “el Jesús en la boca”. ¡Tómala!

Aunque con todo y eso no deja de ser un buen síntoma esa numerología dada a conocer por el Ejecutivo Estatal, al igual hacer público que en el Estado en ese mismo lapso los asesinatos bajaron en un 20%, lo que a querer y no pero ¡ya marca!, como dicen los chavos, al por un lado ser un porcentaje importante de reducción, y por otro el que cuando menos se paró esa tendencia al alza que había prevalecido. ¡A ese punto la mejoría!

Así está el peso que se está quitando de encima Durazo, y que se espera sea permanente, para que a la par se reduzca el temor que en este caso sienten los obregonenses, y que supera al que padecen en Zacatecas con un 91.7%; Cuautitlán Izcalli 89.5%; Irapuato 87.6% y Guadalajara 87.1%; mientras que donde hay menos es en San Pedro Garza García, con 11.7%; Tampico 20.4%; Piedras Negras 22.2%; Mérida 22.4% y Saltillo, 24.1%.

Enciende alertas una violación…Vaya que la que encendió las señales de alerta, es la violación que esta semana denunciara una joven de 18 años de edad, según esto cometida al Poniente de Hermosillo por un taxista al que le solicitó el servicio de alquiler alrededor de las 3 de la madrugada para que la llevara a la casa de una amiga, pero en el trayecto cambió de dirección hacia la colonia Puerta Real. ¡Qué tal!

Ya que de acuerdo a la narración de la afectada, el hombre de 20 años de edad, y quien se identificó como Daniel “N”, ya en ese lugar la amagó con un arma de fuego para abusar de ella y luego volverla a subir al vehículo, pero ya en las inmediaciones del bulevar García Morales aprovechó un descuido del atacante para bajar de automóvil y reportar la agresión sexual al 9-1-1, lo que permitió que lo arrestaran. ¡Pàcatelas!

Eso porque dos horas más tarde, como a las 5:15, los agentes municipales interceptaron al presunto violador en bulevar García Morales y calle Aviación, de la colonia La Manga, a partir de las características que proporcionara la jovencita agredida, por lo que se le trasladó ante la autoridad investigadora correspondiente, en tanto se formalizaba la denuncia en su contra, para el deslinde de responsabilidades. ¡Mínimo!

En lo que es un presunto ataque sexual del cual quedaron algunos cabos sueltos, como el que por ejemplo no proporcionaran mayores detalles del tipo de taxis, es decir, si era de los tradicionales, o de los conocidos como de plataformas virtuales, como los Uber, Didi y demás, que son los que más señalamientos han tenido por los excesos en los que han incurrido sus operadores, por lo que habrá que ver qué más aflora. ¡Vòitelas!

Es por eso que ante ese condenable hecho, sí que amerita el que se promueva un plan para salvaguardar a las mujeres que hacen uso de esa modalidad para transportarse, en caso de confirmarse esa atrocidad, por eso corroborar el que cada vez están más inseguras, porque lo que es hasta ahora no se había llegado a tanto por parte de esos chafiretes, pues habían quedado en puros acosos, hasta que terminaron en lo “pìor”. ¿Qué no?

“Casi toca fondo” coronavirus…La que sì que no deja de ser una muy saludable noticia, es la que acaba de dar a conocer el secretario de Salud, José Luis Alomía, de que Sonora registra la positividad más baja de la enfermedad de coronavirus en lo que va de la epidemia, considerando que en esa tendencia con la que están tocando fondo los contagios, en mucho han contribuido las vacunadas que se ha llevado a cabo.

De ahí que Alomía Zegarra destacara que: “La vacunación contra el Covid-19 ha sido el elemento que nos ha permitido mantenernos en un nivel bajo de riesgo, a un nivel súper bajo de transmisión del virus; el porcentaje de positividad en este momento está entre un 7% y un 8%, esto nos indica que es el porcentaje de positividad más bajo que hemos tenido en toda la pandemia”. ¡Así el alentador dato!

Para el caso es que José Luis recomendara que para seguir por ese mismo camino de color verde, o de peligro de contagiosidad mínimo, es importante vacunarse, o completar el esquema, pues con la dosis de refuerzo se genera la continuidad de la respuesta inmunológica para que el organismo pueda tener los anticuerpos suficientes, y así responda a la infección causada por ese mal, y no se convierta en grave o crítica. ¡Ñàcas!

Con ese fin es que actualmente el sector estatal cuenta con 245 mil dosis del biológico disponible en los Centros de Salud urbanos y rurales, por lo que el abasto está asegurado, así que quien no se vacuna es porque no quiere, por ya no haber ni “colas”, como tampoco las engorrosas programaciones que se hacían antes por edades y con la asistencia a módulos específicamente determinados, por lo que así están ahora las facilidades.

Sin embargo y a como están las cosas en otras partes del mundo, todavía no hay que cantar victoria, y es que por ejemplo en algunas ciudades de Estados Unidos tras el aumento de casos han vuelto a declarar como obligatorio el uso del cubrebocas en espacios cerrados, razón por la cual es que la moraleja sea la de continuar cuidándose, por ser un virus que no se ha ido, y con el que de aquí pa`l real habrá que convivir. ¡Ups!

