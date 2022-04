“No da color” el de Migraciòn

“No da color” el de Migraciòn…Lo que sí que “huele” a un posible cómplice silencio con “los polleros”, o traficantes de humanos, es que el representante del Instituto Nacional de Migración (INM), un tal Víctor Manuel Martínez Maya, se haya quedado callado ante el trágico accidente ocurrido hace cuatro días cerca del retén militar de Querobabi, con un saldo de 6 muertos y 10 heridos de origen guatemalteco. ¡Zaz!

Por ser hora de que ni siquiera han dado a conocer los nombres, como tampoco confirmado la nacionalidad de los fallecieron en ese choque causado por una camioneta tipo Van, de modelo atrasado y muy destartalada, en que los transportaba “hechos bola” con destino a Altar, en lo que es un fatídico encontronazo que sobrevino cuando el chofer quiso tomar un retorno y le invadió el carril a un tráiler que los impactó. ¡De ese pelo!

Sin embargo y a pesar de la gravedad de la tragedia que a todo mundo consternara, lo que es el burocrático de Martínez Maya salió con que a él no le correspondía dar declaraciones, aun y cuando es la dependencia a la que compete indagar todo lo que tiene que ver con la presencia de inmigrantes de otras naciones que son detectados en el País, de inicio para cuando menos conocer la condición migratoria en la que están. ¡Ajà!

Así que si los del INM con el fantasmal de Víctor Manuel no se han preocupado y mucho menos ocupado por atender ese percance que cobrara media docena de vidas, entre ellas las de 5 féminas, quienes ni familiares eran entre sí, aunado a que no hablan español con fluidez, por pertenecer a una etnia de Guatemala, por lo que menos van abocarse a identificar a quienes los transportaban, al parecer a todas luces de contrabando. ¡Ups!

Porque lo que es hasta el momento no se ha vuelto a saber nada al respecto, sobre todo con relación al conductor de la vagoneta que “iba hasta el gorro” de pasajeros, o con casi una veintena de ocupantes, cuando sólo cuentan con dos filas de asientos para albergar a unos 10, y “apretados”, con lo que una vez más se demostró que ahora sí que a esos vehículos los utilizan como si fueran “gallineros” rodantes. ¡Ñàcas!

En lo que es una indolencia oficial de toda clase de instituciones federales, al por el estilo también incluirse al de la Fiscalía General de la República (FGR) de por estos lares, Francisco Sergio Méndez, como lo confirmara la fundadora de la organización denominada “Transformemos desde la raíz A.C.” e integrante de Hospitalidad Migrante, Yadira Aguirre, al hacer público que simplemente no han atendido ese asunto. ¡Palos!

Es por eso del sentir general que hay, de que ante esa evidente complacencia y negligencia no queda más que sospechar que pudiera haber “gato encerrado”, o tal vez proteccionismo para alguien, por la forma en que han evitado hacer ruido tocante a ese funesto acontecimiento, porque para más que ellos es la Fiscalía del Estado la que de inicio anunció que investigaría ese “accidente”, ¿Pero lo de las presuntas mafias “polleras” qué?

Y para quien dude el como está la pasada de “pollos”, es que ayer la Policía Municipal interceptara una vagoneta en la carretera 26 y calle 4 Sur, después de que se pasara un alto, pero al inspeccionar el vehículo se toparon con la sorpresa de que trasladaba ilegalmente a 10 cubanos a San Luis R.C., por lo que arrestaron a Víctor Manuel “N” y Eduardo “N”, ambos de 60 años de edad, pero lo que es Martínez, ¡bien gracias!

¡¡Es una alerta crìmen de bebé!!…Y por encima de la conmoción que provocan los brutales asesinatos como el que acaba de cometer un joven padrastro de 20 años de edad contra un bebè de dos años en la colonia Villas del Sur de Hermosillo, son crìmenes en los que debe de irse màs allà de la condena colectiva que propician, para que se implmenten medidas preventivas que eviten que vuelvan a repetirse. ¡Mínimo!

Eso si se analiza que el homicida detenido de nombre Jonathan, según esto padecìa esquizofrenia y es por lo que no trabajaba, de ahí que su pareja es la que salía a laborar, dejándole al cuidado sus tres hijos, una niña de 4 años y un niño de 5 años, así como a Manuel Alán que era el más pequeño, y al que terminó por matar de manera despiadada, al ventilarse que ya fuera de quicio lo golpeó con un martillo. ¡De ese vuelo!

En lo que es un lamentable hecho que sucedió el pasado miércoles alrededor de las 15:00 horas de la tarde, en el sector Sur de esta ciudad, pero la madre se percató a eso de las 20:00 horas de la noche, cuando regresó de trabajar, con todo y que la vivienda ubicada en la cerrada de Villa de Corsa del mencionado fraccionamiento estaba cerrada, ya que el agresor no la dejaba entrar para que no viera el cadáver, por lo que así se trastornó.

Aunque al ser auxiliada por los vecinos para poder ingresar a su domicilio, es cuando descubrió al pequeño sobre la cama, pero ya sin signos vitales y sumamente golpeado y hasta con los brazos desarticulados, por lo que así de espeluznante es la escena con la que se encontró, por lo que procedieron a asegurar al responsable, en lo que daban aviso a la Policía para que acudieran a arrestarlo. ¡Ni más ni menos!

Y es que lo que pone en evidencia esa muerte, es la ignorancia que hay con referencia al riesgo que representan las personas que sufren de alguna enfermedad mental y que por algo deben estar medicamentadas para que puedan estar controladas, de ahí que no sean aptas por dejarles el resguardo de alguien, y menos si son infantes, y “pìor” tantito si agravan su mal con el consumo de drogas, que suele pasar. ¡Vòitelas!

Provocan caos “locales de fiesta”…Ahora sì que tanto va el càntaro al agua, o en este caso a las reiteradas pachangas, que a los que trascendiò que se les acabò la paz, es a los residentes del campestre Real de Catorce, porque a decir del clamor que ya ha salido a relucir, no se la acaban con la operación abierta e impune de al menos 50, sí, 50 locales de fiesta clandestinos, de ahí el porque ya pusieran el grito en el cielo.

Así que derivado de ese exceso de ilegales fiestones, es que dan cuenta que los vecinos ya se la llevan como “caballos lecheros”, porque resulta y resalta que todos los fines de semana ese complejo habitacional ubicado en el Surponiente de esta “Capirucha” es invadido por asistentes a esos inmuebles pachangueros, sin que haya quien los regule, a pesar de la infinidad de problemas que generan, empezando porque nos los dejan dormir.

Con todo y que por ser una zona residencial campirana no está permitido el funcionamiento de tales casinos fiesteros, y es el porque les están poniendo peros, y con sobrada razón, por lo que de entrada por las buenas están apelando a la sensibilidad de la titular de la Coordinación de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología (Cidue), Astarté Corro Ruiz, por ser a la que le toca verificar lo del correcto uso de suelo. ¡Tòmala!

Y como prueba hacen saber que existe un caso muy particular conocido la Casa Romo, localizada en el lote 50, manzana 2, de la Segunda Sección, sobre la calle Real del Romo, entre el bulevar Los Puentes y Real del túnel Norte, cuyos encargados afirman contar con un dizque permiso de la Cidue expedido en la pasada administración municipal, cuando ahí despachaba José Eufemio Carrillo Atondo, lo cual está de dudarse.

No en balde es que digan que es una anuencia que debe ser más falsa que un billete de tres pesos, porque para empezar y acabar pronto, denuncian que nadie de los que ahí viven firmó autorización alguna en ese sentido, lo que es un requisito para aprobar sus operaciones, y en lo que es algo lógico, por suponerse que si decidieron habitar fuera del casco urbano, es precisamente para estar alejados de esos ruidajos y desmanes.

De tal forma que por ya ser unos constantes escándalos que aseguran que se han vuelto insoportables, es que están exhortando a Corro Ruiz para que intervenga y ponga orden, por principio haciendo una inspección.

Exhibe un cafre a “autoridades”…A como la pongan, o la quieran justificar, pero con lo que se volviò a demostrar la falta de vigilancia que hay en esta Capital, es con la exhibida que les “pegara” a todo tipo de autoridades un cafre del volante que conducìa un flamante picapòn y que el mièrcoles se puso a dar “vueltas bomberas” y “quemar llanta” en pleno bulevar Rodríguez, esquina con la calle Matamoros. ¡Órale!

A ese punto ese exceso vial que se volvió viral, ya que es una acción de la que se grabó un video que se captó desde uno de los “altos” de semáforo, el cual se ventiló a través de las redes sociales, en el que se observa como el pick up de la lujosa marca GMC es piloteado en forma peligrosa y temeraria en la mencionada intersección de las transitadas vialidades, sin que nadie le parara el alto y después se fuera como si nada.

Más menos así estuvo esa “loquera” con la que el tripulante desafío a la ley, como se muestra en esa filmación que tiene una duración de aproximadamente unos 10 segundos, y en la que se ve a esa unidad particular haciendo un “trompo”, seguido de dos giros más sobre el Rodríguez, para luego enfilar sobre la rúa de la Mariano Matamoros, dejando una estela de humo con olor a neumáticos tallados en el asfalto. ¡Qué tal!

Con lo que es una demostración como las que se ven en las competencias de los arrancones de autos, y que es por lo que quedara la duda de la intención con la que esta vez la hizo el conductor del que se ignora su identidad, a no ser y que en ese punto haya cámaras del Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo, Coordinación e Inteligencia (C5i), y procedieran a rastrearlo para infraccionarlo. ¿Será?

Aun así es algo que todavía está por verse, porque lo que es el coordinador estatal del C5, el Capitán Benjamín González Caballero, nomás no emitió ninguna versión con referencia a esas volteretas que no se habían visto antes tan céntricas, y para lo que sí que ameritaría el que pusieran en operación drones como lo hicieron en la pasada Semana Santa en Bahía de Kino, para tener un monitoreo extra desde el aire. ¿Qué no?

