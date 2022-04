“Pega” violencia a policìas

Vuelven bloqueos de calles

¡Vence trámite para becas!

Pondrán al día a los jueces

“Pega” violencia a policìas…Y por encima de las cifras al alza y a la baja que manejan, lo único cierto es que las que nomás no paran son las mataderas, y para prueba está el que ahora asesinaran dos agentes de la Policía y Tránsito Municipal de San Luis Río Colorado, al ser acribillados la tarde del martes cuando estaban a bordo de una patrulla frente a una escuela Primaria y les dispararon desde tres vehículos. ¡De ese pelo!

Así estuvo ese enésimo atentado de alto impacto ocurrido sobre la avenida Mérida y calle 36, en la colonia Altar de esa fronteriza ciudad, siendo las víctimas Víctor Daniel, alias “El Pájaro”, de 47 años de edad, y Gilberto, de 42, quienes murieron en el interior de la unidad policíaca al ser atacados cuando estaban estacionados, por lo que prácticamente los “agarraron de tiro al blanco”, luego de sorprenderlos. ¡Tómala!

Casi por nada es que quien luego luego expresó algo más que sus condolencias a las familias de los elementos policiales caídos, es el alcalde de esa frontera, Santos González Yescas, al mostrarse por demás consternado, y además adelantando que ya están colaborando con la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) para el esclarecimiento del caso, con todo y que ya van varios, sin que hasta ahora hayan resuelto ninguno. ¡Zaz!

Y es que en esa localidad sanluisina es donde en el último tiempo han matado más policías, aun y cuando es una región en la que no hay precisamente tantos sucesos violentos como en Caborca, Cajeme, Empalme y Guaymas, lo que hace que estén más raras esas ejecuciones contra los uniformados de ese municipio, por lo que parecería que ya los traen de encargo desde hace rato, a lo mejor por ser una zona de paso. ¿Será?

En lo que es un mortífero hecho que tiene lugar en el marco de lo ayer revelado por la secretaria de “Inseguridad” y Protección Ciudadana en el País, Rosa Icela Rodríguez, quien en la conferencia mañanera del “Presi”, Manuel López Obrador, destapó que Sonora se colocó entre los seis Estados que concentran el 50% de los homicidios doloso en México, al registrar un aumento de 59 delitos de ese tipo en marzo. ¡Palos!

Ya que en el mes anterior la Entidad pasó de 115 asesinados en febrero, a 174 en los 31 días siguientes, para ya contabilizar 448 en lo que va del año, por lo que es un fatídico apartado en el que sólo es superada por Guanajuato, Michoacán, Estado de México, Baja California y Jalisco, en ese respectivo orden, con todo y los enfoques diferentes que se dan a nivel local, tocante a esos fatídicos saldos. ¡Así los asegunes que hay!

Sin embargo y a pesar de los pesares, lo que resulta contrastante es que en ese informe mensual presentado por Rodríguez Velázquez, lo que son los municipios prioritarios sonorenses, como es el cajemense, Hermosillo y Nogales, exhibieron una disminución de ese delito fatal en el lapso de enero-marzo del 2022, eso en comparación con el mismo periodo del 2021, por lo que así está la diferencia que nomás no cuadra.

Toda vez que en los primeros tres meses del año en curso, en lo que en el área del yaqui se perpetraron 117 crímenes, en la hermosillense 35 y en la nogalense 16, y es por lo que los sonorenses se continúan sintiendo inseguros, salvo en esta Capital, en la que por segundo trimestre consecutivo se ha reducido la percepción de inseguridad, contrario a Obregón que en ese ámbito ocupa la segunda posición en la República Mexicana.

Vuelven bloqueos de calles…Quien vaya que no esperò mucho por la respuesta, es Álvaro Bracamonte Sierra, el secretario de Gobierno estatal, porque al día siguiente de que dijera que los ex concesionarios de transporte urbano de Hermosillo mantienen una manifestación “artificial” ante Palacio, lo que es ayer volvieron a bloquear las calles Pino Suárez y Rosales, a la altura del bulevar Hidalgo. ¡Pàcatelas!

O séase que en esos términos está la revirada que le dieran a Bracamonte Sierra, después de que ventilara que el 35% de esos ex camioneros requisados, según esto ya habían aceptado el pago de la liquidación de la concesión por un monto de $500 mil pesos cada una, y es que le aclararon que únicamente alrededor de unos 50 se han ajustado a la oferta que les hicieran, ya que ellos cuando menos piden un millón de pesos. ¡Ñàcas!

Aunque sin duda que lo que más les debió haber “picado la cresta”, es que Álvaro saliera con que dizque algunos de los manifestantes no son de los afectados con esa requisa camionera, pero que el acuerdo que tienen es de que si no pueden asistir al “matraqueo” que realizan todos los días, entonces acuda un familiar, amigo, o al parecer le pagan $300 pesos a otra persona para asista a hacer ruido. ¡Eso dice!

No en balde es que ante esa señalada y exhibida de las que los hiciera objeto, que nuevamente durante las mañana optaran por cerrar las citadas céntricas y transitadas vialidades, provocando un caos vehicular, y dejando de lado por un momento el ruidajo que hacen a diario a cacerolazos y cucharazos ante la sede gubernamental, ya que hasta los tambores se llevaron a esas bloqueadas para seguir metiendo presión. ¡Ups!

Pero lo que es el tibio y gris de Bracamonte ni siquiera se inmutó, al reiterar que serán muy pacientes, porque a su juicio cree que poco a poco terminarán por agarrar lo que les están ofertando por los permisos que explotaban, pasando por alto que lo que ahora le están exigiendo es que les permitan trabajar, por considerar que ese “medio melón” es muy poco, por lo que es un conflicto que “pinta para largo”. ¡Vòitelas!

¡Vence trámite para becas!…Como no hay plazo que no se cumpla ni fecha que no se llegue, es que èste dìa vence el periodo dado para el registro en el plan de becas para alumnos del nivel Básico, mismo que se realiza en la página de internet del Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora www.becasycredito.gob.mx, por lo que sólo queda ¡hoy!, ¡hoy!, ¡hoy! Para hacerlo. ¡De ese vuelo!

Razòn por la cual del ùltimo exhorto que està haciendo el propio gobernador, Alfonso Durazo Montaño, al resaltar que: “Son apoyos de mil 500 pesos para estudiantes de Primaria, $2 mil pesos para estudiantes de Secundaria, va a haber un total de 49 mil 496 beneficiados, el monto que estamos destinando para este programa es de $75 millones de pesos”, por lo que así está esa oportunidad en “charola de plata”. ¿Qué no?

Por ser un sistema becario que el Mandatario Estatal dejara asentado que se financiará con el recorte presupuestal del 50% que le hicieran al Congreso del Estado, sumado a los $108 millones de pesos que le aportaron en el presente 2022, por lo que el recurso general para esa entrega en todos los grados educativos en esta ocasión contará con una bolsa acumulada de $508 millones de pesos, lo que sí que ya es un “lanòn”.

Eso porque a la par Durazo Montaño también recalcó que se hará una asignación mensual de entre mil y $2 mil pesos para los educandos de los niveles técnico superior universitario y de licenciatura de todas las municipalidades, que será independiente de la que ya pudiera estarles entregando el gobierno federal, porque de lo que se trata es que de tengan más capacidad monetaria para apoyarse en sus estudios. ¡Ni más ni menos!

Ante lo que se saca por deducción, que quien muy seguramente que ni “vagaciones” de Semana Santa tuvo, es el titular del Instituto de Becas y Crédito Educativo, Froylàn Gámez Gamboa, por muy probablemente “andar a mil por hora” en el cuidado de todos los detalles para que los interesados en esas becadas estatales no se queden fuera, aun y cuando ahora todo se hace de manera virtual, y sin tener que hacer los filones de antes.

Pondrán al día a los jueces…A los que dan cuenta que van a poner al día y como “navajitas”, en lo que es la impartición de justicia y derechos humanos, es a los jueces del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE), de acuerdo a lo anunciado por su presidente y magistrado, Rafael Acuña Griego, ya que a partir del próximo mes de mayo tomarán parte en un proceso de capacitación en ese apartado. ¡Qué tal!

Pues en base a lo adelantado por Acuña Griego, expresó que: “No se ha vuelto a capacitar a los jueces, pero tenemos ya un programa de capacitación junto con la Fiscalía General del Estado de Sonora que generosamente nos invitó a que participáramos juntos con los agentes del Ministerio Público en la capacitación relativa a, obviamente, al procedimiento penal en sus diversas fases”. ¡De ese tamaño!

Porque la intención con esa instrucción es la de reforzar la confianza de la ciudadanía hacia las instancias justicieras y el proceso judicial que implementan para dictaminar sentencias, al Rafael reconocer que si bien en el Poder Judicial cuentan con juzgadores calificados con más de 20 años de experiencia, pero todo puede pasar, motivo por el cual es que de esa forma están promoviendo su actualización y sensibilización. ¡Órale!

Al Acuña reconocer que en casos específicos sí pudieran presentarse situaciones de corrupción, por lo que eso es lo que pretenden prevenir entre los 115 impartidores de justicia orales penales que están distribuidos en Hermosillo, Nogales, Obregón y municipios de la sierra, ya que la última capacitada que se les había impartido fue en el 2016, cuando entró en vigor el Nuevo Sistema de Justicia Penal, por lo que “ya le llovió”.

De tal forma que la máxima autoridad del STJE de alguna manera está “apechugando” que sus integrantes son humanos, pero que en la forma en que estén más preparados y concientizados para el ejercicio de su función, será menos la probabilidad de que pudieran incurrir en alguna anomalía, o el no ser un fiel de la famosa balanza de la justicia, por esa ser la “línea” que dicen que siempre han procurado en esa institución. ¡Mínimo!

