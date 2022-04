¡Tiñen de rojo el asueto santo!

Rinde buenas cuentas Alcalde

Es un riesgo la Semana Santa

En duda posible alza a “la luz”

¡Tiñen de rojo el asueto santo!…Y los que no vacacionaron y mucho menos descansaron en la recién terminada Semana Santa, son los integrantes del crimen organizado y para prueba está el como anduvieron “desatados” en los llamados días santos, luego de que el domingo en la madrugada dejaron dos colgados en el puente del libramiento de la carretera federal Guaymas-Obregón en Empalme. ¡De ese pelo!

Toda vez que de esa forma tiñeron de rojo el citado periodo vacacional, si se analiza que un día antes, o en el llamado “Sábado de Gloria”, un grupo armado ingresó a las instalaciones de la Agropecuaria Malichita, ubicadas en la zona ejidal Junelancahui -Mezquite- de Guaymas, y abrió fuego contra los trabajadores de ese campo agrìcola, dejando un saldo de un muerto y 8 heridos. ¡Pàcatelas!

A lo que se le suma una dominguera balacera que tuviera lugar en Obregón, cuando se celebraba una fiesta, en la que resultaron 7 personas heridas, varias de las cuales estaban muy graves, por lo que así estuvo el repunte de la violencia en la presente época de Cuaresma, y que a como están las cosas, no descartan que continúe en lo que es la Semana de Pascua que ya están en curso, por como está de “tutu” la cosa. ¡Zaz!

Ya que hasta en Puerto Peñasco un aparente pleito desencadenó en tragedia, cuando en pleno centro de ese municipio turístico una discusión que se salió de control terminó con dos personas fallecidas, producto de una agresión armada ocurrida sobre la avenida Emiliano Zapata, después de que uno de los hombres descargó su arma contra sus contrincantes, dejándolos tendidos sobre el pavimento. ¡Ni más ni menos!

Sin embargo el comentado suceso de los narcocolgados es lo que más impactó y atemorizó a los vacacionistas y sonorenses en general, porque todo hace indicar que llegaron para quedarse a Sonora, como una forma de ajuste de cuentas entre las mafias, y para lo cual la única respuesta que han tenido las autoridades de todos los niveles, es que son producto de las disputas entre grupos criminales que operan en la región. ¡Ajà!

Así que ni el “operativo especial” de “vigilancia” que para estas fecha anunció y presumió la secretaria de Seguridad Pública estatal, María Dolores del Río Sánchez, fue suficiente ni siquiera para ser los primeros en descubrir esos cadáveres que estaban al aire, al ser automovilistas que transitaban por la aludida rúa los que les dieron “el pitazo”, de ahí que las mayorías se preguntaran, y con justa razón: ¿Y`onta la prevención?

Rinde buenas cuentas Alcalde…Quien sì que acaba de rendir buenas cuentas en todos los sentidos, luego de los operativos preventivos implementados en la Semana Mayor 2022, es el alcalde Antonio Astiazarán, al ayer reportar que en materia de seguridad hubo un “saldo blanco”, o sin accidentes que lamentar; mientras que por el lado de las finanzas se registró una importante derrama económica. ¡Órale!

Porque en base al informe presentado por Astiazarán Gutiérrez, así imperó la santa paz en los lugares turísticos aledaños a esta Capital, como playas y pueblos, con una afluencia de visitantes de 81 mil almas en Bahía de Kino, por ejemplo; y por los lares rurales calculan que fueron unos 144 mil paseantes, gastando $32 millones y $5.5 “melone$”, respectivamente, por lo que ya nomás le faltó decir: ¡Misión cumplida!

Para el caso es que “El Toño” Astiazarán resaltara que durante esa jornada preventiva que concluyó la madrugada de ayer lunes, se puso en marcha el programa “Escuadrones”, con el fin de vigilar mediante el uso de drones los puntos turísticos de mayor concurrencia, y que es como se encontró a una persona extraviada en el Cerro Prieto, y es por lo que dijera que el salvar una sola vida ya valió la pena el uso de esa tecnología.

Por lo que así estuvo el acierto del “Presimun” aliancista, a diferencia de lo que sucediera en otras localidades como la de San Carlos, en donde los trágicos acontecimiento que se suscitaron demostraron que falló la estrategia de seguridad de la municipalidad de Guaymas, y para evidencia está un choque en el que muriera una mujer, al ser impactada por cafres del volante la motocicleta en la que viajaba en compañía de su esposo.

E igualmente tuvieron lugar varias riñas campales entre jóvenes alcoholizados que se agarraron a batazos, en el mismo bulevar Tetakawi, que es el principal de ese balneario, debido a que la Policía Municipal les solapó que se quedaran bebiendo en la vía pública en horas de la madrugada, y es por eso que las quejas de los residentes y prestadores de servicios de esa playa no se hicieran esperar por la falta de medidas de control.

En pocas palabras eso explica el porque Francisco Antonio acaba de aparecer en el séptimo lugar entre los alcaldes de los municipios capitales, con una calificación del 54.8%, según una encuesta de Mitofsky, siendo la puntación más alta la alcanzada por Luis Donaldo Colosio Jr., con el 62.7%. ¡Así ese top ten!

Es un riesgo la Semana Santa…Aunque lo paseado ya nadie se los quita a los “vagacionistas”, como dice el dicho, pero a ver si en 15 días no se ve un efecto de los tumultos de gente que ha habido en la última semana, que podría reflejarse con un posible rebrote de contagios de coronavirus, a partir de que se relajaran las medidas preventivas, al incluso permitirse el no portar cubrebocas en los lugares abiertos. ¡Qué tal!

Y es que al estar Sonora en color verde, o riesgo bajo de contagio en el semáforo epidemiológico, al igual que todos los municipios, y en el que continuará por tercera semana consecutiva, es lo que propició que a todo mundo se le viera y anduviera como si ya no hubiera pandemia, cuando lo cierto es que se trata de un virus que no se ha ido, aun y cuando hay naciones como Brasil ya hayan pusieron fin a esa emergencia sanitaria.

No obstante y que en la Entidad hasta las próximas semanas se verá si tuvo una consecuencia el que “Juan Pueblo” se deschongara, sobre todo en las playas que lucieron atestadas, como si ya no existiera el Covid-19, y también por la confianza que muchos tienen de que ya están vacunados hasta con la del refuerzo, pero con todo y eso muy seguramente que hay quienes “están cruzando los dedos” para que no les pase nada. ¡Mínimo!

Aunque por aquello de la dudas, o el no te entumas, es que desde ayer mismo lo que es la Secretaría de Salud puso en marcha una jornada especial de vacunación contra ese cobicho en los Centro de Salud urbanos y rurales, para que se vacunen quienes aún no lo han hecho, o les falte alguna dosis para completar su esquema, al punto de que la aplicarían hasta casa por casa, comenzando en Empalme, Guaymas, Vícam y Cajeme.

Pero por si eso fuera poco lo que es la delegada del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), María de Lourdes Díaz Espinosa, dio a conocer la saludable buena nueva de que instrumentarán una campaña de inmunización permanente con la AstraZeneca en sus 16 unidades médicas y hospitalarias, y a las que sin ser afiliados podrá acudir cualquiera sin cita previa, y solamente presentado una identificación. ¡Así el dato!

En duda posible alza a “la luz”…Como una cosa lleva a otra cosa mariposa, como reza el dicho poular, es que ahora habrá que ver qué pasa al no pasar la propuesta de reforma elèctrica del “Prejidente”, Manuel López Obrador, luego de que en pleno domingo los diputados de oposición le impusieran un histórico revés a los de Morena, al no alcanzar la mayoría calificada que necesitaban para que se aprobara. ¡Ñàcas!

Eso si toma en cuenta que es la primera vez que rechazan una iniciativa que es respaldada por los morenistas y sus aliados, luego de que los legisladores del PRI, PAN, PRD, y MC evitaron que el mencionado y alzado grupo mayoritario alcanzara los 333 votos necesarios para avalarla, al únicamente lograr 275 sufragios a favor, por 223 en contra, con lo que finalmente no pasó, y por el contrario se desechó. ¡Vòitelas!

Y ya con la aviada las bancadas opositoras en el Congreso de la Unión amenazaron con que por el estilo “batearán” las demás reformas constitucionales, como la electoral y de la Guardia Nacional que ya detalla López Obrador, dizque “si continúan con esa actitud soberbia”, eso en medio de gritos de ¡Sí se puedo! Por un lado, y de “vendidos” y “traidores” por otro, así como el de que “es un honor estar con Obrador”. ¡Glùp!

Aun así lo que habría que ver es el efecto que pudiera tener para los simples mortales ese fracaso de los morenos en San Lázaro, al no haber sacado adelante esa reformada que tiene que ver con el sector eléctrico, porque capaz y ahora “quieren pagarla” con los mexicanos en general, y les da por subir las tarifas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), o mínimamente empiezan por cancelar los subsidios. ¿Será?

Pues llegado el caso Sonora sería de los más afectados, derivado de que cada año en la época de verano recibe una subsidiada de la CFE por las altas temperaturas infernales que se presentan por estas latitudes que son desérticas, y que el gobernador Alfonso Durazo Montaño ya advirtiera que está gestionando, por lo que ojalá y que con lo que pasó “no le cambien la pichada”, que se espera que no sea el caso, pero quién sabe.

Lo anterior por el argumento se manejaba de que “la luz” sería más barata con esa reformitis, pero los detractores sostenían todo lo contrario, y que serían más los perjuicios que los beneficios. ¿Cómo ven?

Correo electrónico: [email protected]