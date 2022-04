Atienden muy tarde bloqueo

Atienden muy tarde bloqueo…El que sí que deberá de marcar un antes y un después, a la hora de atender las demandas por la falta de agua potable, es el mega bloqueo que realizaran la tarde noche del lunes los vecinos de la colonia Haciendas del Sur, al cerrar al entrada de ese sector de la Capital, provocando largas filas vehiculares en la carretera entre Guaymas y Hermosillo, así como en los bulevares aledaños. ¡Palos!

Por ser “un atorón” de autos, camiones de carga, autobuses y demás que se prolongó por varias horas, aunado a que afloraron connatos de violencia entre manifestantes y automovilistas, por la desesperación que causó ese inesperado colapso del tráfico, al quedarse varado, luego de que se colocaron en ambos sentidos de esa rúa para exigir la reanudación del servicio, por ya tener varios días sin el abasto de ese vital líquido. ¡Zaz!

A ese punto llegó la desesperación de los habitantes de las diferentes etapas de ese complejo habitacional, para desde las 18:30 horas iniciar con ese plantón que levantaron poco antes de las 23:00 horas -11 de la noche-, pero con la advertencia de que podrían reiniciarlo si no les regularizan el suministro, por como hasta ese momento los habían tenido “secos”, y es que hasta los depósitos de los tinacos se les terminaron. ¡Ups!

Ya que es una rebelión que evidenció varias deficiencias, al margen de que la originó la carencia del H2o en esa zona, como es que de entrada se tardaron en abordarla para solucionarla y que no se les saliera de control, y eso generara un caos, como finalmente ocurrió, si se analiza que primero fueron los choferes de las unidades bloqueadas los que bajaron para intentar convencer a los inconformes y que despejaran esas vías. ¡Ñàcas!

Porque lo que son los de Agua de Hermosillo (Aguah) llegaron alrededor de las 21:00 horas -9 de la noche-, es decir, casi tres horas después, cuando era como para que hubieran actuado de inmediato, con lo que se denota a que todos los niveles “dejaron correr la bola”, y es por eso que se convirtiera en un cierre carretero pocas veces visto, que a querer y no, pero mandó un muy mal mensaje de esta Ciudad del Sol. ¡Pàcatelas!

Sin embargo y a pesar de la promesa de los de Aguah, de que les abrirían la llave a los ciudadanos de esa área, a la hora en que checaron el dato cayeron en cuenta de que sólo algunas viviendas contaba con la dotación, pero con muy poca presión, por lo que condicionaron la suspensión de esa manifestación a que el restablecimiento fuera al parejo, pero que además se mantuviera, y no solamente fuera por mientritas. ¡Glùp!

O séase que así “sacaron a flote” a los operadores del director general de ese organismo acuático, Renato Ulloa Valdez, y todo por “no haberle medido el agua a los camotes”, derivado de no prever y programar, a la hora de no informar y mucho menos concientizar a los afectados sobre ese desabasto, que por lo que se ve alargaron más de lo esperado, como para que terminara haciendo crisis. ¡De ese pelo!

En lo que es “un corte” con el que hicieron pagar a justos por pecadores, o en este caso a los viajeros que iban de paso por esta “Capirucha”, porque a la mayoría les alteraron la vida y sus tiempos, porque imagínense quien iban a tomar un vuelo de avión, o tenía una consulta médica, o simplemente los transportistas que tiene que llegar a determinada hora y puras de esas, de ahí que “los chines y jotas” no se hicieron esperar. ¡Tómala!

Es por eso que de aquí pa`l real tendrán que tandearla mejor, para no volver a generar un caos, porque eso que dijera el gerente de Producción de Aguah, Jesús Vallecillos, de que se paralizaron los pozos por culpa de la CFE, y que hicieron adecuaciones para abastecerlos de nuevo, sí que está de dudarse, en primer lugar porque no advirtieron, y en segundo porque no operaron antes esa solución que se sacaron de la manga. ¿Qué no?

Dicen ¡fuera los cubrebocas!…Y con la novedad de que ya es opcional el uso del cubrebocas en los espacios abiertos, de acuerdo a lo anunciado ayer por el secretario de Salud estatal, José Luis Alomía, es decir que ya no será obligatorio, eso a diferencia de los lugares cerrados, y más si se trata de eventos de esparcimiento social, por lo que así está ya relajamiento para prevenir el Covid-19. ¡Órale!

Pues en base a lo ventilado por Alomía Zegarra, y a como han estado a la baja los contagios, esa clase de mascarillas ya se considera un elemento adicional para ayudar a frenar la proliferación de esa enfermedad que ya no es tan letal, una vez que se está vacunado, y es por lo que en áreas al aire libre, o a los cuatro vientos, ya no será necesario utilizarlas para protegerse de ese virus que se expande por los aires. ¿Cómo ven?

Tan es así que José Luis fuera por demás claro, al no dejar lugar a dudas, y precisar que quienes por ejemplo vayan a salir a vacacionar esta Semana Santa, o a convivir con sus familias con una sana distancia, según esto ya podrán dejar de portarlo, por lo que así está la “luz verde que está dando”, para prácticamente decir algo así como ¡fuera mascaras!, por como han disminuido los casos, hasta ya llegar a presentarse uno al día.

De ahí que asentara que: “Pues entonces la recomendación no está en el uso del cubrebocas, de seguro vamos a evitarlo en estas semanas de convivencia familiar, de actividades que se van a llevar a cabo en nuestras playas de Sonora en el aire libre, en espacios sumamente cuidados en donde no hay necesidad de estar usando el cubrebocas, sobre todo si nos mantenemos en convivencia con nuestro núcleo”. ¡Qué tal!

Luego entonces y partiendo de lo adelantado por Alomía, ahora la prioridad será el nomás andar enmascarado donde haya una cerrazón y escasa ventilación, y sin que este doña Susana Distancia, con todo y que ya quedará en la conciencia de cada quien, por todavía existir el temor de que en caso de un deschongue por la Semana Mayor, pudiera presentarse un rebrote de ese mal. ¿Será?

¡Marcha por robos escolares!…Al que vaya que lo han seguido evidenciando por todos lados, es al secretario de Educación y Cultura (SEC), Aarón Grageda Bustamante, y para prueba está el que ¡hoy!, ¡hoy!, ¡hoy!, como decía el ex “Presichente” Fox, maestros y alumnos de la escuela primaria “General Lázaro Cárdenas del Río” de Navojoa marcharán por los constantes robos y el vandalismo que enfrentan. ¡Vòitelas!

A ese grado estarán exhibiendo a Grageda, ya que como resultado de la incompetencia que ha mostrado, es por lo que por su cuenta esté “miércoles de calentamiento” estarán saliendo a las calles, a eso de las 8:00 horas de la mañana, para partir desde ese inseguro plantel y exigirle más vigilancia a la Policía Municipal; así como resultados al Ministerio Público sobre las denuncias que ya han presentado por los atracos sufridos.

Ya que a decir de la directora de ese centro escolar, María del Rosario Maycomea Sombra, el cual se localiza en la colonia Tierra Blanca, y alberga a 210 estudiantes, esas robadera se ha venido registrando desde agosto del 2021, lapso en el cual “las ratas de dos patas” “desaparecieron” aires acondicionados, dañaron las cajas de registro eléctrico, incluso la subestación, y hasta las llaves de los bebederos. ¡Ni más ni menos!

Y si bien Maycomea Sombra reconoció que es una problemática de saqueos que han tenido de tiempo atrás, está se agravó durante la pandemia, pero se incrementó como nunca en las últimas semanas, sin que Aarón y compañía actúen en consecuencia, a pesar de que la SEC cuenta con un departamento de Seguridad Escolar, pero ni así los han auxiliado, mínimo para implementar alguna estrategia de prevención. ¡Ajà!

Razón por la cual ya hicieron público ese problemón, ante el temor de que en las “vagaciones” de Semana Santa terminen de desmantelar ese inmueble, ya que producto de esa atracadera parte del alumnado ya está recibiendo clases sin “luz” eléctrica, es por eso que ya están proyectando hasta contratar un velador, pero en el ínter demandan más rondines policíacos, porque lo que es Grageda, ¡bien gracias!, al seguir “en la baba”.

“Pavimenta” camino “Gober”…Quien està haciendo valedero aquello de que la uniòn hace la fuerza, es el gobernador Alfonso Durazo, y para seña está el que junto con su homóloga chihuahuense, Maru Campos Galván, está “pavimentando” el camino en aras de concretar lo que sería una carretera de cuatro carriles entre Chihuahua y Guaymas, con una inversión conjunta de $13 mil millones de pesos. ¡De ese tamaño!

En esos términos está el anuncio que Durazo Montaño hiciera al unísono con Campos Galván, en el marco de una reunión que acaban de sostener para darle forma a ese proyecto integral, con el cual buscan agilizar el intercambio comercial entre ambas Entidades, ya que generaría una opción de transporte para la producción agropecuaria, manufacturera e industrial del vecino Estado y así dinamizar la economía regional. ¡Mínimo!

Es por lo que el Ejecutivo sonorense remarcara que: “Puede ser el punto de salida de toda la producción agropecuaria, manufacturera e industrial de Chihuahua, que hoy tiene que subir a El Paso, y luego buscar la salida por Ensenada rumbo a la cuenca del Pacífico, particularmente India, China y Japón, cuando tiene a tiro de piedra el puerto de Guaymas. Por supuesto, que al puerto hay que invertirle, adaptarlo, modernizarlo”.

Eso sumado a que Durazo aprovechara la presencia de Maru para promover el reforzamiento de las instalaciones de vigilancia en la franja divisoria, a fin de evitar incursiones de grupos delictivos de un territorio a otro, al señalar que esas intromisiones propician: “Sacudidas en la estabilidad de la seguridad de esta región”, de ahí que la intención sea la de trabajar en el blindaje de la línea fronteriza. ¡Cuando menos!

Más menos así estuvo el cierre de filas, al punto de que Campos resaltara que se harán gestiones conjuntas ante las instancias federales para intentar hacer realidad esos planes, pero de inicio suponiéndose que a cada administración estatal que encabezan le tocará poner su parte para mínimo ir a “micha y micha”. ¡Eso dicen!

