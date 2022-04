“Dejan solos” a repartidores!

Rentaràn el aviòn presidencial

Hacen màs que titular del ISM

¿Conjuran amenaza de huelga?

¡“Dejan solos” a repartidores!…Y lo que es un reflejo del como a todos los niveles la inseguridad en Cajeme ya está a todo lo que da, y en una total impunidad, para evidencia están los repartidores motorizados de comida que operan a través de las diferentes plataformas digitales, por como siguen sin ser escuchados, a pesar de que por todos los medios le han pedido protección a las instancias policiales, pero los han ignorado.

Porque a ese grado una vez más se está evidenciado el como ha chocado el discurso oficial de supuestamente procurar una mayor seguridad y coordinación con los diferentes sectores, con la realidad que exhiben ese tipo de trabajadores, quienes están denunciando ya no solo temer por su patrimonio, si no incluso también por su vida, de ahí que prácticamente ya les están clamando a las autoridades el que volteen a verlos. ¡De ese pelo!

En esos términos está la ventaneada y “quemada” para el alcalde morenista de Obregón, Javier Lamarque Cano, y en especial para su nuevo jefe de jefes de la Policía Municipal, un tal Claudio Cruz Hernández, que es el que reemplazara a Cándido Tarango, que no es lo mismo que Tarugo, pero lo cierto es que de los tres no se hace uno, de ahí el porque esa ciudad continúa siendo una de las más inseguras del mundo. ¡Pàcatelas!

Y es que de acuerdo a lo ventilado por el vocero de esos empleados que se desplazan en motos, Luis González Sandoval, lo que son esas instancias policíacas se han quedado “cruzadas de brazos” ante la ola de robos a mano armada de los que son víctimas, al punto de que diariamente al menos de una motocicleta son despojados, pero ni así han actuado en consecuencia para procurarles que realicen su trabajo más seguros.

Pero para quien dude el como los han “mandado a la goma”, no obstante y el gran riesgo que corren, es que Luis Bryan señalara que les dijeron: “Espérense, ya va a venir el nuevo Comisario, les vamos a notificar para que vengan y hasta ahorita no ha llegado esa notificación”; eso aunado a que anteriormente les han salido con que no pueden actuar porque no agarran infraganti a los ladrones, por lo que así “están a la buena de Dios”.

Pues si bien están conscientes de que no pueden ponerles un “polichota” por cada repartidor, pero por otra parte no es como para que no implementen ninguna acción preventiva contra esos delincuentes, a fin de reducir esos atracos, si se analiza que hasta ya han matado a algunos de ellos, y es por lo que han realizado protestas para exigir justicia, como lo siguen haciendo ante la falta de respuesta de Cruz Hernández. ¡Zaz!

Luego entonces eso lleva a explicar el porque la ola de violencia está como está en el territorio cajemense, porque ni siquiera atienden lo más elemental en esa materia, como en está ocasión es a los que entregan alimentos a domicilio, por lo que mucho menos van a prestar atención a problemática más complicadas de esa índole, y pues ahí están las consecuencias, como lo muestra que el hampa ya los haya rebasado. ¡Palos!

Rentaràn el aviòn presidencial…Aun y cuando de entrada pareciera una noticia falsa, o de las llamadas Fake News, pero lo que es real, es que el famoso aviòn presdecial que usaron Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, el cual se vendió, pero sin venderse, y luego se rifó sin rifarse, ahora lo rentarán para eventos sociales como bodas,15 años, e inclusive para viajes de negocios, por lo que en eso está terminando.

Y es que por lo ventilado por el propio “Presi” de la Nación, Manuel López Obrador, con eso quieren “matar dos pájaros de una sola pedrada”, para en primer lugar no tenerlo parado, y no es albur; y en segundo para de esa forma cuando menos percibir un ingreso para su mantenimiento, así sea mínimo, con todo y que no dijera cual sería el precio por su alquilamiento, que no se cree que vaya a estar muy accesible. ¡De ese vuelo!

Para ese efecto es que López Obrador anunciara que esa lujosa y extravagante aeronave de la que no ha podido deshacerse, sería trasladada a la Base Militar de Santa Lucía, en Texcoco, para entregarla a la empresa militar Olmeca-Maya-Mexica, que es la que se encargará de rentarla, por ser la misma que a la vez operará el Tren Maya, así como los aeropuertos Felipe Ángeles, el de Tulum, Chetumal y Palenque. ¡Así el plan!

Así que con eso se confirma que aunque en un principio es un anuncio sonaba a broma, o chunga, pero no lo es, porque así estará esa alquilada a la que recurrirán, y que a final de cuentas quedará en un show más, por no creerse que vaya haber quien lo quiera rentar, dizque para tener una “experiencia única”, cuando ciertamente que tiene muy mala fama, por de a cómo lo relacionan con el símbolo del exceso y la corrupción. ¡Vòitelas!

Por algo es un jet que no han podido vender, mismo que hasta el año 2020 estaba valuado en unos 130 millones de dólares, alrededor de $2 mil 400 millones de pesos, según el tipo de cambio de ese entonces, y una de las últimas ofertas fue la de la compañía Isatech, que ofreció pagar en especie con una propiedad valuada en 175 millones de dólares y 138 millones en criptomonedas, pero es una oferta que rechazaron.

Hacen màs que titular del ISM…No cabe duda que en la presente legislatura estàn haciendo màs que ni el mismo Instituto Sonorense de la Mujer (ISM), del que es titular Mireya Escarone Adarga, a la hora de abonarle a la igualdad de género y erradicación de las conductas discriminatorias contras las féminas, como se pusiera de manifiesto con dos iniciativas que acaban de aprobarse en el Congreso del Estado. ¡Órale!

Para el caso una de ellas tiene que ver con un decreto que reforma y deroga diversas disposiciones del Código de Familia del Estado, con el cual ahora se permite que las damas puedan contraer un nuevo matrimonio sin que tengan que transcurrir 300 días de disuelto el anterior, como sí podían hacerlo los varones, en lo que es una modificación que era justa y necesaria, porque a como la ponga, pero era una vil discriminación. ¡Ups!

Toda vez que aunque usted no lo crea, pero hasta una prueba de no embarazo tenían que presentar, en lo que era una marco jurídico con un tinte por demás machista, de ahí el acierto de la diputada priìsta, Ely Sallard, por haber legislado para derogar ese precepto que increíblemente era legal y muy arcaico, pero lo que es el ISM siempre lo había pasado por alto, al igual que las organizaciones feministas que existen hoy en día.

En tanto que a la par está la propuesta palomeada que promoviera la legisladora panista, Alejandra López Noriega, para que los conyugues que no hayan realizado un trabajo remunerado durante la unión marital tengan derecho a la mitad de los bienes en caso de presentarse un divorcio, eso para proteger a las mujeres que al divorciarse se quedan con los hijos, pero sin ningún patrimonio, y a veces hasta en la calle.

De ahí que el planteamiento y la intención sea la de que a quien atendió la casa y a los descendientes procreados, le toca la mitad de lo construido en ese lapso en que estuvieron juntos, con lo que se busca que esas separaciones sean más justas, a partir de que la Entidad está en primer lugar en jefas de familia, con lo que aquí se está “aterrizando” algo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya también votó a favor.

¿Conjuran amenaza de huelga?…La que finalmente quedò en pura amenaza, es la advertencia que lanzaran los del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Minero Metalúrgica de la CTM, por voz de Javier Villareal, de que ayer iban a estallar una huelga en la mina del Cobre de Nacozari del Grupo México, por lo que con eso a la que le volviò el alma al cuerpo, es a la Secre del Trabajo, Olga Grijalva.

Derivado de que de la noche a la mañana se sacaron de la manga esa posible paralizaciòn de unos 850 empleados mineros, quienes suspenderìan las labores de producción de metales pesados, afectando la actividad primaria de Nacozari y Cananea, a partir del amago que hiciera Villareal Gámez, en caso de que no les cumplieran esa nueva exigencia que se tenìan muy guardada y que al parecer està en estamaby.

Partiendo de que en base a lo externado por el tambièn lìder cetemista estatal, exigen a los directivos de la mina negociar una cláusula del Contrato Colectivo de Trabajo para que siga el pago del 10% de las utilidades adquiridas anualmente por la empresa, eso porque a partir de la reforma a la Ley Federal del Trabajo se estableció un tope de 90 días de salario para ese efecto, el cual entrarà en vigor el próximo mes de mayo.

No en balde es que “se estàn poniendo el huarache antes espinarse” al señalar que: “Repartir el 10% es lo que establece la Constitución y la Comisión Nacional, es lo que siempre han recibido los compañeros, el 10%. Ellos no piden más, pero no aceptan menos, por eso el día de hoy por la noche, a las 12:00 con un minuto estallaría esta huelga, nosotros estamos en la mejor disposición”. ¡Esa es la condiciòn!

Màs menos asì estarìa “quedando en camisa de once varas” Armida Grijalva, si se analiza que es un lìo que le corresponde directamente a la Federaciòn, pero pues aquì estarìa “chillando esa vìbora”, por esa negociada que pretenden los de la CTM para no perder el porcentaje de ese beneficio, que sì que es un dineral, porque nomàs el año pasado el Grupo México generó 3 mil 600 millones de dólares. ¡Ni màs ni menos!

Correo electrónico: [email protected]