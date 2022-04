Será el turismo la gran vocación del Alto Golfo de California

Asegura el gobernador Alfonso Durazo, el mandatario estatal sostuvo participó en la sesión ordinaria del Grupo Intergubernamental sobre la sustentabilidad de la región, en San Felipe, Baja California

Con pleno respeto al medio ambiente y a sus recursos naturales, el turismo será la vocación de la región del Alto Golfo de California, detonando la economía en cada una de sus comunidades con beneficio directo para su población, aseveró el gobernador Alfonso Durazo Montaño.

Al participar en la primera sesión ordinaria del Grupo Intergubernamental sobre la Sustentabilidad del Alto Golfo de California (GIS), el mandatario sonorense destacó las virtudes de la región en materia turística y cómo pueden ser aprovechadas para atraer a visitantes nacionales e internacionales.

“Insisto, creo que el turismo va a ser finalmente la gran vocación de esta región, yo digo que en el caso de Sonora, que tiene mil 207 kilómetros de litoral, una cosa similar a Baja California, Baja Sur, un poco menos, Sinaloa. Me he propuesto como objetivo convertir al turismo en una de las vertientes fundamentales del ingreso de las familias sonorenses y he dicho que el turismo tiene capacidad, óptimamente aprovechado, para permitirnos vivir en una dignísima clase media”, indicó.

Durazo Montaño añadió que al igual que otras zonas del mundo que tienen un potencial económico importante a partir del aprovechamiento de la riqueza natural, en el Alto Golfo de California se pueden conjuntar los atractivos de cada uno de los estados, desarrollando para esto infraestructura que detone su potencial.

Marina del Pilar Ávila Olmeda, gobernadora de Baja California, resaltó el trabajo interinstitucional para lograr que el Alto Golfo de California sea un referente de desarrollo turístico sustentable, mediante la expedición de permisos de pesca deportiva, principalmente de totoaba, respaldado en vigilancia con alta tecnología para evitar la práctica ilegal de esta actividad y cuidando el bienestar de quienes tienen la pesca como sustento.

María Luisa Albores González, secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, destacó que se ha logrado un diálogo entre todos los sectores involucrados, principalmente con las comunidades pesqueras, por lo que llamó a que se facilite la incorporación de 30 jóvenes de San Felipe, Golfo de Santa Clara y Puerto Peñasco, al programa de formación del Centro de Educación Ambiental y Cultural Muros de Agua José Revueltas, en Islas Marías.

De esta sesión ordinaria se acordó revisar el estatus de la totoaba en la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010, a partir de un informe de Inapesca; revisar la iniciativa de “Sembrado de bloques de concreto en la Zona de Tolerancia Cero”.

Además, realizar una matriz de acciones con los gobiernos de Sonora y Baja California para coordinarse conjuntamente con el GIS; analizar opciones de financiamiento para diversos estudios, considerando el apoyo de Cites; reactivar las mesas de trabajo de seguridad, medio ambiente y productividad y pesca para seguimiento de acciones y resultados