Se queda Sonora con bicampeonato en el Macrorregional de Atletismo

En la justa celebrada en Mexicali, la delegación Sonora obtuvo 45 primeros lugares contra 42 de Baja California y 25 de Chihuahua

La delegación sonorense cerró de manera ciclónica su actuación en la etapa Macrorregional de Atletismo para convertirse en bicampeón de dicha eliminatoria, tras sumar 45 primeros lugares, en el certamen que concluyó este domingo en la pista y campo de la UABC en Mexicali, Baja California.

Por lo tanto, Sonora resultó el campeón de la región 1 y 2 por segundo año consecutivo, ya que los 45 primeros lugares superaron los 42 de Baja California y los 25 de Chihuahua; después terminaron Sinaloa (20), Durango (10), Baja California Sur (, Zacatecas (7) y Aguascalientes (5).

De los once campeonatos regionales obtenidos por Sonora en la última jornada, seis se repartieron entre pruebas de pista y en la especialidad de relevos (tres en cada una), además de dos en competencias combinadas, un par en saltos, y uno más en lanzamientos.

En velocidad dos primeros lugares fueron en los 200 metros planos con Rafael Buelna (Sub 18 con 22:15) y Kristelle Cedano (Sub 20 con 24:69) y el otro lo consiguió Alessandra Morales en los 150 metros (Sub 16 con 18:90); a su vez Belkis Rascón alzó el campeonato regional en lanzamiento de martillo (Sub 16 femenil con 50.50).

Los tres títulos regionales en relevos los ganaron las cuartetas de 4X400 Sub 18, tanto femenil (Valeria Muñoz, Melany Castro, Sofía Gastélum y Sara del Moral con 4:04’45) como varonil (Bruno García, José Ruelas, Álvaro Karim Salazar y Armando Valencia con 3:21’64), así como la de 4X400 Sub 20 de mujeres (Xitlali Ruiz, Mariana Monjaras, Valeria Álvarez y Nicole Armenta con 4:02’20).

En salto de longitud quedaron como monarcas regionales: Pablo Iván Félix (Sub 18 con 6.82) y Emily Estefanía Robles (5.60); en el heptatlón lo hicieron Ulises Martínez (Sub 16 con 4,244 puntos) e Ivana Rascón (Sub 23 con 4,138).

Con segundos lugares en velocidad terminaron: Alejandra Urías (Sub 18 con 25:29), Armando Valencia (Sub 18 con 22:44) y Víctor Galaviz (21:79), todos ellos en los 200 metros planos; en pruebas de fondo dos subcampeonatos correspondieron a Blanca Loyola (Sub 20 con 12:43’89) y Lucía Figueroa (Sub 23 42:37’11), en los 3,000 y 1,000 obstáculos, respectivamente.

En relevos cayeron dos segundos: 4X400 Sub 23 femenil (3:58’93) y 4X400 Sub 20 varonil (3:22’89); otro par más en heptatlón, de Jesús Balmaceda (Sub 16 con 4,219) y Margarita Olaje (Sub 23 con 3,886), además de otro en salto de altura gracias a Josseline Coronado (1.65). Mientras que en lanzamientos hubo uno por medio de Ángel Anduaga (bala Sub 23 con 14.19) y también el decatlón dio otro tras la actuación de Luis Ramón Briones (Sub 18 con 5,537).

Asimismo, en pruebas de velocidad, se registraron dos terceros lugares a través de Monserrat Camarena (150 metros Sub 16 con 18:90) y Karen Aramburo (200 metros Sub 20 con 25:56), lo mismo que en salto de altura, debido a los resultados de Aldo Durazo (Sub 20 con 1.85) y Juan Ángel Cota (Sub 23 con 1.80).

También en lanzamientos terminaron en la tercera posición Andrea Paulina Rosas (martillo Sub 16 con 45.21) y Roxana Aldama (disco Sub 18 con 40.45), mientras que además lo hicieron Karen Castañeda (heptatlón Sub 20 con 3,990) y Dante Martínez (Sub 18 con 5,053).