Se queda Oliver Pérez en el equipo grande

El veterano lanzador sinaloense logró quedarse en el roster del primer equipo de los Diamantes

El lanzador “Culichi” Oliver Pérez, cumplirá su meta en jugar su temporada 20 en Grandes Ligas, luego de ser parte del equipo de los Diamantes de Arizona, para la campaña 2022, la cual marcará su retiro del beisbol profesional, al finalizar la temporada de la Liga Mexicana del Pacífico en invierno.

Pérez, quien había firmado un contrato de Liga Menores, logró convencer con su beisbol al manager del equipo de Arizona, por lo que se convertirá en el primer mexicano en estar 20 campañas en Grandes Ligas.

Para el zurdo nacido en Culiacán es una gran motivación estar dentro del mejor beisbol del mundo, ya que fue una meta que se había planteado como pelotero, además de que la temporada pasada dejó mucho que desear, pero culminó como campeón de la Liga Mexicana de Beisbol, con los Toros de Tijuana.

“Simplemente, disfrutarlo cómo lo he hecho últimamente, prepararme físicamente para tomarlo de la manera más profesional e irme bien, no nada más porque este es mi último año, y no voy a venir a nada más a sentarme”, explicó el veterano para beisbol mundial.

Oliver sabe perfectamente lo que es jugar en Arizona, porque ya defendió esa franela durante los años 2014 y 2015 y es un equipo que le ha dado la oportunidad de estar de nueva cuenta en Las Mayores.

Sin duda, uno de los récords que estará buscando el sinaloense, es el de mayor apariciones de por vida, marca que tiene el coahuilense Joakim Soria. Pérez tienen 696, mientras que Soria terminó con 773, que son 77 juegos más que el zurdo veterano.

Oliver estuvo dos semanas en los campos de entrenamiento de los Diamantes.