Se mete el América a zona de Repechaje tras golear 3-0 al FC Juárez

El América ya está en zona de Repechaje del torneo Clausura 2022 tras vencer este sábado 3-0 al FC Juárez, con lo que ligó tres triunfos, de la mano de Fernando Ortiz.

Las Águilas volaron con facilidad sobre los Bravos, último lugar de la clasificación y que no reaccionan pese a los corajes del timonel Ricardo Ferretti.

Alejandro Zendejas mostró el camino con un zurdazo desde fuera del área, al 27′, en un gol donde el portero Carlos Felipe Rodríguez pudo hacer más, pues se lanzó desde donde estaba parado en lugar de recorrer antes de aventarse.

Con esa inercia, el club azulcrema amplió la ventaja 3 minutos después, con un gran cobro de Federico Viñas, quien sacó un disparo por encima de la barrera.

Para entonces ya había sacado la cara por la Águilas el portero y capitán Guillermo Ochoa, pues al 24′ le tapó un mano a mano a Flavio Santos, quien llegó sin marca al área.

Para el complemento, el conjunto azulcrema mantuvo el balón pero ya no supo mecer las redes, pese a varios disparos que pasaron cerca del arco.

Bravos pudo dar un tope si Darío Lezcano no hubiera echado por un lado su cabezazo, al 61′, pese a llegar sin marca, dentro del área chica.

Todavía al 87′, Henry Martín pudo hacer el tercero pero el guardameta visitante le tapó su remate, pese a llegar sin marca.

Antes de que, al 90′, Diego Valdés se metiera al área para sacar potente disparo y poner cifras finales.

El FC Juárez se quedó con 8 puntos en la última posición de la clasificación pero también en el último puesto de la Tabla de Cociente.

Por su parte, el América llegó a 16 puntos para ponerse 11 de la tabla, cuando restan cuatro jornadas por delante.