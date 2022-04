“Se desnuda” Suki Waterhouse con su música

La modelo, actriz, influencer, empresaria de moda, compositora y productora, la británica de 30 años, contará anécdotas personales en su primer álbum, “I Can’t Let Go”

Apostadora a las emociones más que a las razones, Suki Waterhouse se dispuso a exponerse por completo en todas y cada una de las canciones de su disco debut, I Can’t Let Go, el cual sale a la venta este viernes.

Modelo, actriz, influencer, empresaria de moda, compositora y productora, la británica de 30 años, popular por sus anteriores noviazgos con Bradley Cooper y Diego Luna, y por su actual romance con Robert Pattinson, es enfática al describir su material.

“Es una colección de anécdotas personales que no tienen que ver con una persona en específico, sino con el aprendizaje que he tenido como persona, como mujer, como amante de la vida, y que lo he puesto en pluma y papel, o en este caso, en notas de voz, para luego hacerlas canciones”, platicó en exclusiva la actriz de Asesinos Anónimos en enlace desde en Los Ángeles.

I Can’t Let Go resume el trabajo de más de dos años de la británica junto con el realizador de cabecera de Bon Iver, Brad Cook, para completarlo.

Grabaron en Carolina del Norte, mezclaron en Los Ángeles y lo masterizaron en Londres.

“Siempre he sido una mujer muy privada, y poco hablo de mi vida personal porque no me gusta la opinión externa de algo que desconocen o dicen conocer. Mi mejor forma de dar declaraciones es por medio de la canción”, comentó.

“El título del álbum es muy contundente respecto a mi vida: ‘No podía dejar ir algo sin aprendizaje’. Es muy revelador sobre lo que soy yo y lo que aprendí de muchísimas situaciones que fueron dolorosas, pero me hicieron crecer y me hicieron más fuerte”, apuntó la cofundadora de la marca de consumo de moda, Pop & Suki.

Quién la inspira

Influenciada por Lana del Rey, Shirley Manson, Lucinda Williams, Noel Gallagher, George Michael y Sharon Van Etten, como intérpretes, Waterhouse se dio a la tarea de compartir su sentir sobre los rompimientos amorosos, las ilusiones de vida y las desavenencias de pareja en la colección de canciones.

Mientras “Melrose Meltdown” funge como el sencillo promocional del momento, luego de “Moves” y “My Mind”, son otras piezas como “The Devil I Know” y “On Your Thumb” las que catalogan y registran sensaciones del momento de la entrevistada.

“Soy mucho más emocional que racional, y creo que eso me hace más intensa que nada. Le pongo más corazón a todo. Y aprendo y me levanto. Esas dos canciones son muy de mis momentos de hoy. Yo no creo en la felicidad absoluta, creo que las experiencias nos llevan a la felicidad de valorar el momento de hoy, y lo que sucede hoy nos hará valorar el mañana”.

Totalmente hermética respecto a su intimidad, Suki Waterhouse dijo que aunque es muy popular en redes, con sus más de 2 millones de seguidores sólo en Instagram, no le interesa exponerse a profundidad.

“Mis publicaciones son ‘yo y nada más’. Protejo mi intimidad, porque no me gusta que la gente sea intrusiva u opine de algo que no sabe. Estoy consciente de que ser figura pública tiene sus riesgos, pero yo decido qué hago y qué doy a conocer”, planteó la estrella.

Además de la promoción de I Can’t Let Go, que hará en distintos puntos de Estados Unidos, Canadá y su país natal, Suki tiene pendiente el lanzamiento del podcast de Zaya, donde le pone voz a la protagonista, una chica de Medio Oriente radicada en Nueva York y cuyo hermano es secuestrado.

También la serie Daisy Jones & the Six, basada en la novela sobre una rockera de los 70 que es una reimaginación de la vida de Stevie Nicks.