Se deja Pumas empatar por El Sounders

Tras el empate 2-2, ahora el equipo de la Unam tendrá que ganar en EU para lograr el título de la Concachampions

Juan Ignacio Dinenno salió de entre los lesionados para anotar dos de los goles con los que Pumas empató 2-2 ante el Seattle Sounders, en la Final de ida de la Concachampions, dejando el encuentro para la vuelta al rojo vivo por las polémicas que se vivieron tras la marcación del último penal de los visitantes.

El “Comandante” no quiso perderse la Final de la Concacaf, porque es de esos partidos en los que nadie quiere estar ausente y mucho menos verlos desde la banca o en la tribuna.

Dinenno brilló con luz propia esta noche lluviosa y fría, anotó un gol en la primera parte y otro en el complemento, y aunque se erigió como el héroe, también se llevó un fuerte golpe anímico tras la pérdida de Alan Mozo, el hombre que es el corazón de Pumas y el que mejor se entiende con el “9” en la ofensiva, recibiendo centros al por mayor.

Mozo salió al minuto 45′, luego de sufrir un aparatoso choque donde su rodilla y tobillo izquierdo se llevaron la peor parte.

Antes de la lesión, al 38′, Dinenno puso adelante a los Pumas desde los once pasos.

En primera instancia falló, pero el penal se repitió porque el portero se adelantó, y la segunda vez no perdonó.

Jesús Rivas, un joven canterano de 19 años, fue quien tomó el lugar de Mozo para el complemento y no lo hizo nada mal, honrando al compañero caído, pues dio el pase para el segundo gol de Dinenno, quien de cabeza al 48′ meció las redes para llevar a 9 tantos en la Concachampions.

Seattle reaccionó y acortó distancias a través de la vía penal al 73′, tanto de Nicolas Lodeiro.

En medio del “Cómo no te voy a querer, cómo no te voy a querer”los Pumas cerraron presionando y perdonando.

La desgracia apareció una vez más en su historia de los Pumas, cuando marcaron un penal en contra en el tiempo complementario. Lodeiro cobró de buena manera para anotar el 2-2, dejando el partido caliente, pues los Pumas se fueron sobre el árbitro para hacerle todo tipo de reclamos.

La vuelta será el próximo miércoles 4 de mayo en Estados Unidos.