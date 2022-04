Se declaran listos los Diablos Rojos

Los 35 peloteros que integran el roster, entre los que destacan Roberto Osuna y David Huff, así como el medallista olímpico Jumbo Díaz, fueron presentados en el Estadio Alfredo Harp Helú

El gallardete 17 está en la mira y los Diablos Rojos del México están listos para pelearlo.

Los 35 peloteros que integran el roster, entre los que destacan los nombres de los ligamayoristas Roberto Osuna y David Huff, así como el medallista olímpico Jumbo Díaz, fueron presentados en el Estadio Alfredo Harp Helú.

“Estamos contentos de lo que está pasando, de formar este equipo.

“No me preocupa nada, la verdad. Me siento muy contento con el equipo que tenemos, los muchachos han trabajado al cien, se han preparado, me siento muy contento con el equipo que tenemos.

“Venimos aquí por un título y la preparación empezó desde la pretemporada aquí en la ciudad y lo más importante para nosotros es que estemos saludables, lo mejor posible durante toda la temporada porque creo que es una de las formas de poder llegar a ese título. La verdad me siento muy emocionado de todo lo que he visto y de todo lo que ha pasado”, comentó el mánager Juan Gabriel Castro.

La novena escarlata visita a los vigentes campeones Toros de Tijuana en el arranque de la campaña.