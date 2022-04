Se “crecen” Enanitos Verdes en el Auditorio Nacional

La banda formada en Mendoza, encabezada por Marciano Cantero, vocalista y líder de Argentina, ofreció con altura y porte, en un concierto inolvidable

Cargados de piezas románticas, movidonas, rítmicas, de despecho y de celebración a la vida, los Enanitos Verdes se “crecieron” ante su audiencia mexicana y dieron todo, con altura y porte, en un concierto inolvidable.

Anoche, en el Auditorio Nacional, que tuvo un aforo oficial de nueve mil personas, según Ocesa, se llenó de la suficiente energía para celebrar a la banda formada en Mendoza, Argentina, y que se lució con su trabajo sobre el escenario.

Marciano Cantero, el vocalista y líder de la agrupación, en camisa tipo polo y pantalones naranjas holgados y sandalias, se acomodó en el imaginario colectivo como una referencia a las gloria del rock en español de los 80 y 90.

“Guitarras Blancas”, “La Muralla Verde”, “Lamento Boliviano”, “Amores Lejanos” y “Por el Resto” mostraron ser las más recordadas, pedidas y disfrutadas por los fans de la banda.

Otras, como su versión de “Tu Cárcel”, de Los Bukis, o “Un Par de Palabras”, de los Hombres G, sí que arrancaron coros efusivos y alto vibrantes.

“Estamos felices de regresar a México, hemos decidido poner algunas canciones que no siempre están, porque lo que queremos es que recuerden y vivan con nosotros.

Agradecemos que estén aquí, les agradecemos todo”, expresó Marciano al principio.

Y por eso integraron a su programa un par de popurríes de piezas como “Igual que Ayer”, “Era un Ángel”, “La Banda de la Esquina”, “Mujer Maravilla”, “Sos un Perdedor”, “Esta Mañana” y “Cada Vez que Digo Adiós”.

Quienes llegaron al Coloso del Paseo de la Reforma fueron en su mayoría los llamados “chavorrucos”, que van de los 40 a los 50 años, y quienes vivieron la mieles del éxito de los rockeros que destacaron en toda Latinoamérica con su potencia e idea: Miguel Mateos, Miguel Ríos, Hombres G, Soda Stereo, Olé Olé, Mecano. Todos los de esa camada que los conocieron y celebraron.

Pero no faltaron algunos niños y varios jóvenes, también.

Con Felipe Staiti en la guitarra y los coros, Jota Morelli en la batería y Juan Pablo Staiti en la segunda guitarra, el cuadro musical se completó y descargó toda su energía al compás de los movimientos de cabeza y manos de los asistentes.

En poco más de dos horas, Los Enanitos Verdes le dieron a sus admiradores una buena dosis de nostalgia, de recuerdo por los buenos momentos de juventud con otras piezas como “Aún Sigo Cantando”, “Mejor No Hablemos de Amor”, “Mariposas”, “Luz de Día”, “Te Pasa Algo Así” y “Cordillera”.