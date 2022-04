Se confiesa Amber Heard

La actriz de 35 años, anunció que se desconectará del mundo mientras se dirige a la corte de Virginia para enfrentar la demanda en su contra por difamación, este lunes

A unas horas de enfrentar un nuevo juicio, Amber Heard señaló que siempre ha mantenido un amor por su ex esposo Johnny Depp.

“Siempre he mantenido un amor por Johnny y me causa un gran dolor tener que vivir los detalles de nuestra vida pasada juntos frente al mundo”, escribió la estrella de Aquaman a través de redes sociales.

Heard, de 35 años, anunció que se desconectará del mundo mientras se dirige a la corte de Virginia para enfrentar la demanda en su contra por difamación.

“Voy a desconectarme durante las próximas semanas. Como sabrán, estaré en Virginia, donde me enfrentaré a mi ex esposo Johnny Depp en la corte. Johnny me está demandando por un artículo de opinión que escribí en el Washington Post, en el que conté mi experiencia de violencia y abuso doméstico”, señaló.

La actriz dijo que espera poder seguir adelante con su vida al terminar todo este proceso judicial.

“Nunca lo nombré, sino que escribí sobre el precio que pagan las mujeres por hablar en contra de los hombres en el poder. Sigo pagando ese precio, pero espero que cuando este caso concluya, pueda seguir adelante y también Johnny.

“En este momento, reconozco el apoyo continuo que he tenido la suerte de recibir a lo largo de estos años, y en las próximas semanas estaré apoyándome en él más que nunca”, sostuvo Amber Heard.

Desde su separación en 2016, la ex pareja ha estado en tribunales con acusaciones mutuas de maltrato y demandas interpuestas uno contra otro.

Ambos han denunciado abusos físicos, psicológicos, acoso por parte de los fans y han interpuesto procesos legales por difamación tanto en Londres como en Estados Unidos.