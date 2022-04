Se adueña Intocable del palenque en la Expo Guadalupe

No serán tres, sino cuatros los shows que la agrupación originaria de Zapata, Texas, ofrecerá en la edición 2022 del Domo Care

Este año el grupo Intocable se va a coronar como “el rey del palenque”.

No serán tres, sino cuatros los shows que la agrupación originaria de Zapata, Texas, ofrecerá en la edición 2022 del Domo Care que arrancó la noche del viernes en la Expo Guadalupe.

Y también se va a encargar de cerrar la temporada.

Hasta ahora los organizados sólo habían anunciado tres conciertos, 22 y 23 de abril, además el del 15 de julio, pero Ricky Muñoz, líder del grupo, confirmó que tienen agendado actuar en este redondel el 16 de julio.

“No le vayan a decir a nadie nuestro secreto, pero están anunciadas tres fechas, pero son cuatro noches las que vamos a estar en el Domo Care”, anunció Ricky.

Su “Modus Operandi Tour” pegó directo al corazón al desempolvar del cajón los temas viejitos que impulsaron su carrera en la década de lo 90.

Los texanos comenzaron su espectáculo a las 23:20 horas del viernes y se despidieron a las 02:06 horas del sábado.

Una abundante dotación de éxitos pusieron de buenas los más de 6 mil asistentes que llenaron el Domo.

De pie y gran algarabía, el público coreó “Eso Duele”, “Me Estoy Volviendo Loco Por Tu Amor”, “El Poder de tus Manos”, “¿Dónde Estás?”, “Bastó”, “Enséñame a Olvidarte” y “Aire”.

Reprochan teléfonos celulares

Eufórico, con sus celulares encendidos captando la presentación de los de Zapata, el público de pronto recibió un estirón de orejas por parte del cantante.

“Esta noche vamos a hacer momentos nuevos, recuerdos nuevos. Solamente en esta parte les voy a sugerir algo: hay que estar en este momento y no estar en su puto celular”, sentenció.

“Tienen su celular prendido y luego van a decir ‘qué poquito tocó Intocable’. La vida está aquí y no en su celular”.

Aunque a la gente no le quedó de otra que hacer caso a su petición, algunos lo ignoraron cuando cantó “Perdedor”, “Y Todo Para Qué” y “Coqueta” y lo grabaron.

Llamó la atención que Ricky no cargó su acordeón, en cambio usó un pedestal para sostenerla y él tocarla de una manera que pareció le es más cómoda o quizás porque su espalda ya le cobró factura.

El extenso repertorio incluyó “Día 730”, que Intocable grabó en el 2016 y dedicó a las muertas de Juárez.

Al final de la canción se escucharon los gritos “¡ni una más!”, “queremos justicia”.

Ricky, por su parte agregó “conciencia Nuevo León”.

Después de esos minutos que dedicó a las mujeres desaparecidas a través de su canción, Intocable aplicó lo que llamó “operación caset” porque trajo al presente los éxitos del pasado como “Eres Mi Droga”, “Vete Ya”, “El Amor” y “Sin Ellas”.

El de anoche fue apenas el primero de los cuatro conciertos de Intocable en tierras regias, hoy tienen una nueva cita y regresan el 15 y 16 de julio.