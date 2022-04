Riesgo de guerra nuclear no debe subestimarse

Advierte canciller ruso por guerra nuclear. Sergei Lavrov, dijo que Ucrania corre el riesgo de provocar la Tercera Guerra Mundial

El Ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, advirtió que Ucrania corre el riesgo de provocar la Tercera Guerra Mundial y dijo que la amenaza de un conflicto nuclear “no debe subestimarse”.

En una entrevista con la televisión rusa, Lavrov dijo que las armas suministradas por países occidentales a Ucrania “serán un objetivo legítimo”, y recordó que las fuerzas rusas ya han atacado almacenes de armas en el oeste de Ucrania.

“Todo el mundo está recitando conjuros de que en ningún caso podemos permitir una Tercera Guerra Mundial”, dijo el Canciller.

Lavrov acusó a los líderes ucranianos de provocar a Rusia al pedir a la OTAN que se involucre en el conflicto.

Al proporcionar armas, las fuerzas de la OTAN están “echando gasolina al fuego”, dijo, según una transcripción en ruso publicada en el sitio web del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia.

Al parecer, Lavrov hizo estas declaraciones después de que el Secretario de Defensa estadounidense, Lloyd Austin, señalara que Estados Unidos quiere “ver a Rusia debilitada hasta el punto en que no pueda hacer cosas como invadir Ucrania”.

El Ministro ucraniano de Asuntos Exteriores, Dmytro Kuleba, declaró en una entrevista a The Associated Press que sólo las conversaciones entre el Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, y el ruso, Vladimir Putin, podrían generar una solución.

En cuanto a la posibilidad de una confrontación nuclear, Lavrov dijo que los riesgos son significativos.

“Los riesgos son bastante significativos”, respondió el Canciller al ser cuestionado sobre la importancia de evitar una Tercera Guerra Mundial y si la situación actual es comparable a la crisis de los misiles en Cuba en 1962, un punto bajo en las relaciones entre Estados Unidos y la Unión Soviética.

“El peligro es grave, es real, no se puede subestimar”.