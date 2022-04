Revela noviazgo Ángela Aguilar

Fue a través de unas fotos filtradas que pudo verse muy apasionada y romántica con el compositor mexicano René Humberto Lau Ibarra, mejor conocido com Gussy Lau

Recientemente, la cantante Ángela Aguilar se hizo viral luego de que se diera a conocer que ya tiene pareja sentimental… y que es 15 años mayor que ella.

Fue a través de unas fotos filtradas que pudo verse muy apasionada y romántica con el compositor mexicano René Humberto Lau Ibarra, mejor conocido com Gussy Lau, quien es originario de Culiacán, Sinaloa, y ha ganado varios premios, entre ellos Billboard y Latin Grammy.

La relación se había mantenido en secreto, pero tras las filtraciones de las fotos, él decidió confirmar su relación durante una conversación con una periodista de Estados Unidos.

Está circulando una foto de Ángela y mía que alguien.. yo la subí a mis ‘close friends’ (amigos acéranos). Ok, andamos juntos, porque para no hacer el cuento muy largo, tenemos saliendo un par de semanas”

Y lamenta que uno de sus amigos haya roto la confianza al hacerlas públicas.

“Son screenshots de un video que yo tenía. Todo era privado hasta que un amigo mío le tomó la foto, no es nada malo, pero se siente la traición de la confianza”.

La razón por la cual quiso hacer público su noviazgo es para defender a la menor de la dinastía Aguilar de mensajes machistas que le han llegado.

“A mí me dicen ‘qué ídolo’ y a la mujer la llaman fácil, yo odio eso. No iba a aclarar nada, pero tengo que defenderla. Incluso podría tomar acciones legales porque están difamando. No lo voy a hacer porque no me interesa, pero si se meten con ella no lo voy a permitir. Ella es una gran mujer”

De acuerdo al compositor de cantantes como Christian Nodal, las familias de ambos están de acuerdo con la relación. Pepe Aguilar –quien es su jefe– y Aneliz no han mostrado alguna inconformidad.

“Empezaos a salir hace un par de semanas. Pepe está de acuerdo, Aneliz también. Ya Ángela conoce a mis papás, ya todos se conocen”, comentó.