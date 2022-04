Revela Belinda porqué dejó México

La cantante decidió irse a vivir al país de donde es originaria, y muchos fans pensaron que fue para superar la ruptura con Christian Nodal

Hace unos días, Belinda fue muy criticada por irse a vivir a España, de donde es originaria. Muchos pensaron que fue para olvidar a Christian Nodal, pero no es así.

“Hacen mucho drama donde no hay. Yo estoy muy feliz y amo México, que yo diga que soy española, pues es de nacimiento, también soy mexicana”, declaró la cantante en llamada telefónica.

La intérprete de “Egoísta” detalló que su estancia en España es temporal y se debe a motivos laborales y no porque tenga algo en contra de México, como muchos lo malinterpretaron, incluso adelantó que en uno de los proyectos debe realizar escenas de acción.

“Estoy en España temporalmente viviendo, tengo varios proyectos aquí y dije: ‘pues voy a España a vivir’, saben que los proyectos son de varios meses, estoy aquí por trabajo no porque no ame a México (…) Soy mexicana también, finalmente México es mi país como España, de nacimiento. Estoy entre dos amores”, explicó la exprometida de Nodal.

Además, destacó que el estar en España, para ella es sentirse en casa porque recuerda a su abuelita, quien falleció en febrero del año pasado.

“España es mi casa porque estaba mi abuelita en España y cada vez que llego a España es como si ella estuviera viva en este país, con su comida… la recuerdo tanto, mi abuelita era mi hogar”, comentó la cantante.

Belinda aseguró que extraña toda la esencia de México, ya que muchas cosas y personas que ella ama están en este país.

“Allá (en México) está mi casa con mis perritos, mi familia está en México, está mi hermano, está mi hogar (…) Extraño a la gente, a los tacos…”, dijo la actriz de 32 años.

Sobre su situación amorosa, Belinda prefirió no entrar en tantos detalles y simplemente aseguró que se encuentra en un buen momento de su vida y está completamente enfocada en su trabajo y los nuevos proyectos en puerta.

“Estoy súper concentrada en este momento en mi trabajo, creo que me hacía falta en lo que más me apasiona, que es mi trabajo, mi carrera. Ahora estoy retomando mi carrera como actriz, eso me emociona. Estoy trabando con gente talentosa y en este momento es mi mayor amor”, comentó.

Finalmente, Beli aprovechó el espacio para promocionar la serie de Netflix “Bienvenidos a Eden”, donde podremos verla en su faceta de actriz a partir del estreno que será el 6 de mayo.