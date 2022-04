Retratan fortaleza de las primeras damas en serie de televisión

Viola Davis, como Michelle Obama; Michelle Pfeiffer como Betty Ford y Gillian Anderson como Eleanor Roosevelt, encarnan a las poderosas mujeres que estuvieron detrás de sus maridos

La vieja frase popular decía que detrás de un gran hombre hay una gran mujer, pero para estas primeras damas quedarse atrás nunca fue una opción y esa es la premisa de la serie The First Lady, donde Viola Davis como Michelle Obama; Michelle Pfeiffer como Betty Ford y Gillian Anderson como Eleanor Roosevelt abordarán la vida de estas poderosas mujeres y su camino para forjar una voz propia en medio de la política.

“Todas ellas se rehusaron a ser simplemente la mujer detrás del hombre, cada una de ellas tuvo un rol que fue mucho más allá de eso, y en su momento pusieron foco sobre eso en cuanto entraron a la Casa Blanca, desde cómo poner sus propios límites, hasta cómo apoyar a sus esposos, pero también cumplir y honrarse a sí mismas, y creo que todas ellas lo descifraron teniendo que atravesar obstáculos abismales”, opinó Davis en entrevista.

“Todas tenían perspectivas muy diferentes ante cómo asumirse y respetarse en la posición en la que estaban y tuvieron experiencias diferentes en cómo lograrlo, entendiendo si era algo que debían aceptar o cambiar, sobre todo en el caso de Michelle, hasta encontrar un lugar donde pudieran ser ellas mismas y luchar por lo que creyeron importante, un lugar donde ser valoradas y dejar huella, creo que todas de alguna manera lo lograron”, agregó Anderson.

La serie, creada por Aaron Cooley y dirigida por Susanne Bier, ahondará en la vida política y privada de estas tres primeras damas, mostrándolas en momentos cruciales en el camino a la Presidencia de sus esposos y cómo fueron clave para sus respectivos triunfos, así como los retos personales que tuvieron que atravesar en conjunto.

Franklin D. Roosevelt enfrentándose a la polio mientras lanzaba su campaña gubernamental, Gerald Ford llamado a suplir a Spiro Agnew como vicepresidente y Barack Obama mudándose a la Casa Blanca con su esposa e hijas.

“Cuando interpretas a alguien real lidias con información muy específica y debes adecuarte a eso, cuándo estuvieron en la Casa Blanca, qué decisiones tomaron, quiénes eran sus hijos, cuál era su dinámica, todo debe ser muy específico, pero al mismo tiempo había un lado personal que se construye de la misma manera que un rol ficticio, con un arco emocional.

“Y para mí eso fue lo más desafiante, porque no tienes precisamente toda la información de ese lado privado, entonces saber llenar esos espacios se vuelve muy complicado porque no lo puedes inventar, lo tratamos con mucho cuidado y de la manera más respetuosa posible”, destacó Davis, ganadora del Óscar.

Dakota Fanning como Susan Ford; O-T Fagbenle como Barack Obama; Kiefer Sutherland como Franklin D. Roosevelt y Aaron Eckhart como Gerald Ford son otras luminarias que se suman a esta trama de 10 episodios que se estrenó este domingo por Paramount+.