Retira denuncia de acoso contra SnoopDogg

Según la perjudicada, cuya identidad no se reveló, el hecho ocurrió en 2013 cuando grababa un programa de televisión

Una ex bailarina que acusó a de agresión sexual retiró su demanda contra el rapero estadounidense SnoopDogg, según documentos judiciales.

El caso fue desestimado por un juez federal de Los Ángeles el jueves después de que la mujer -cuya identidad no fue revelada-, retirará voluntariamente su caso un día antes.

“Jane Doe” había alegado anteriormente que SnoopDogg la obligó a practicarle sexo oral en 2013 mientras grababa el programa de televisión SnoopDogg’sDouble G News Network.

En los documentos judiciales presentados en febrero, “Jane Doe” sostuvo que Snoop irrumpió en un baño cuando ella se encontraba mal y la forzó al acto sexual.

La mujer había iniciado una demanda por daños y perjuicios “monetarios y punitivos” no especificados, alegando la violación de la Ley de Protección de las Víctimas de la Trata de Personas, agresión y asalto sexual.

SnoopDogg negó las acusaciones, y el viernes su representante subrayó que la denuncia estaba “llena de acusaciones falsas y deficiencias”.