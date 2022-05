Rescatan Tigres empate ante el Atlas

El conjunto de los Rojinegros parecía llevarse tres puntos importantes en el cierre de torneo, pero un penal convertido por Nicolás López sentenció el resultado definitivo

No hubo mejor guion para la despedida de Jairo Torres, quien anotó en el empate de los Rojinegros del Atlas en contra de los Tigres que terminó 1-1 y le dijo adiós a la afición del conjunto tapatío que lo ovacionó en la cancha del Estadio Jalisco, pues el canterano de los Zorros se estará marchando rumbo al Chicago Fire de la MLS, pero no sin antes haber asegurado el boleto directo a la liguilla para el equipo de sus amores.

Después de un primer tiempo en el que ambas escuadras tuvieron intentos frente al marco rival, sin mucha peligrosidad, apareció Torres en la parte complementaria, aprovechando una mala salida de la escuadra visitante, para recibir el balón fuera del área, dar la media vuelta y disparar a portería para vencer a Nahuel Guzmán y anotar el gol para los de Guadalajara que obtuvieron su lugar para los cuartos de final del Clausura 2022, al llegar a 27 unidades.

A pesar de que Miguel Herrera había declarado que tenía al conjunto más completo de la competencia de cara a la fase final de la temporada, su equipo parece atravesar una crisis, pues ligó su tercer encuentro sin ganar de manera consecutiva, después de haber caído en contra de Necaxa y América en jornadas anteriores, por lo que el ‘Piojo’ tendrá que afinar detalles si es que quiere que sus dirigidos puedan contender por el título en la ronda de eliminación directa.

Cuando parecía que los dirigidos por Diego Cocca se llevarían la victoria, el silbante Oscar Mejía decretó un penalti a favor de los visitantes, tras una mano de Gabriel Aguirre en el área, que con mucha determinación cobró Nicolás López para vencer al portero Camilo Vargas y poner el 1-1 definitivo al minuto 91.

Cabe destacar que los de la Sultana del Norte no pudieron contar con André-Pierre Gignac, debido a una molestia muscular que presentó en la última semana, por lo que no lo arriesgaron y en caso de que no suceda algo extraordinario, el francés estará terminando como líder goleador del torneo, pues encabeza este rubro de la competencia con 11 dianas en su cuenta.