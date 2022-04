Renuncia Will Smith a la Academia

“Traicioné la confianza de la Academia. Privé a otros nominados y ganadores de la oportunidad de celebrar y ser celebrados por su extraordinario trabajo. Tengo el corazón partido”, comentó

Will Smith anunció este viernes que ha renunciado a su lugar en el Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, esto después del escándalo que surgió después de golpear al comediante Chris Rock en la pasada entrega de los Oscar.

“La lista de personas a las que he lastimado es larga e incluye a Chris, su familia, muchos de mis queridos amigos y seres queridos, todos los asistentes y audiencias global en casa”, dijo Will en un comunicado.

“Traicioné la confianza de la Academia. Privé a otros nominados y ganadores de la oportunidad de celebrar y ser celebrados por su extraordinario trabajo. Tengo el corazón partido”, agregó.

La renuncia del actor podría ser una respuesta a los varios rumores que han surgido desde el domingo; entre ellos, el que aseguraba que la misma Academia estaba pensando en su expulsión.

“Quiero volver a centrarme en aquellos que merecen atención por sus logros y permitir que la Academia vuelva al increíble trabajo que realiza para apoyar la creatividad y el arte en el cine… el cambio lleva tiempo y estoy comprometido a hacer el trabajo para garantizar que nunca más permita que la violencia supere a la razón”, finaliza en el comunicado.

Después de que el comediante Chris Rock hiciera un chiste sobre su esposa, Jada Pinkett, Will lo golpeó en plena transmisión en vivo, hecho que fue condenado por muchos de los asistentes.

Ante ello la Academia había señalado que condenaba sus actos y que incluso se le pidió que se retirara de la premiación, pero distintas fuentes aseguraron que esto nunca pasó, que nunca s ele pidio que se fuera.