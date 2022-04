Refuerza IMSS campaña de vacunación contra el Covid-19

Atenderá a la población mayor de 18 años, ya sea con la primera o segunda dosis, o bien, con el refuerzo a fin de que completen su esquema de vacunación

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Sonora intensifica la campaña de vacunación contra Covid-19 en sus unidades médicas y hospitalarias de manera permanente a la población mayor de 18 años, ya sea primera dosis, refuerzo o completar su esquema.

María de Lourdes Díaz Espinosa, titular del IMSS en la entidad, informó que aplicarán la vacuna AstraZeneca en 16 unidades, donde derechohabientes y población en general podrán recibirla sólo presentando una identificación oficial.

“El objetivo de la vacunación es prevenir enfermedades graves por Covid-19, no se requiere cita previa para el suministro del biológico, quienes requieran una segunda dosis deben esperar dos meses después de haber recibido la primera aplicación, la tercera dosis se puede recibir cuatro meses después de la segunda” expuso.

La vacuna AstraZeneca, explicó, la puede recibir como refuerzo, sin importar la marca de la dosis que hayan recibido en el esquema inicial, cuya aplicación de la vacuna tendrá lugar de lunes a viernes, en un horario de 08:00 a 20:00 horas.

En Ciudad Obregón, el módulo de vacunación se ubica en el Hospital General Regional (HGR) No. 1 y en la Unidad de Medicina Familiar (UMF) Número Uno misma que también brindará este servicio los días sábados y domingos.

En Hermosillo podrán acudir al Hospital General de SubZona (HGSZ) Número 14; al Hospital de Gineco Pediatría (HGP); a las Unidades de Medicina Familiar (UMF) No. 68, UMF No. 37 y UMF No. 2, éstas últimas dos con servicio los fines de semana.

En Nogales, la aplicación de la vacuna se realizará de lunes a domingo en el Hospital General de Zona (HGZ) No. 5, así como en la Unidad de Medicina Familiar (UMF) No. 5; mientras que Guaymas, el módulo se localiza en el Hospital General de Zona (HGZ) No. 4 y en la Unidad de Medicina Familiar (UMF) No. 4.

En Navojoa la vacunación se realizará en el Hospital General de Zona (HGZ) No, 3; en Huatabampo en el Hospital General de SubZona (HGSZ) con Unidad de Medicina Familiar (UMF) No. 7; en Nacozari en el Hospital General de SubZona (HGSZ) con Unidad de Medicina Familiar (UMF) No. 23 y en Caborca en la Unidad de Medicina Familiar (UMF) Número ocho.