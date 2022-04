Recorrerán México los Enanitos Verdes

“Yo amo a México, soy mitad mexicano. Soy sonorense, viví 14 años en Hermosillo, una ciudad que adoro y amo y a la que ahora también vamos a volver, afirma Mariano Cantero

Puede que los Enanitos Verdes estén conmemorando más de cuatro décadas de trayectoria, pero aquellos jóvenes que tocaban alegremente en una casa en Mendoza no han cambiado mucho.

Su amor a la música y sus ganas de seguir compartiéndola con el mundo se han mantenido intactas, mirando cómo aquellas viejas ilusiones se han hecho realidad, como una profecía que quedó plasmada en la letra de su mayor éxito, “La Muralla Verde”.

“Es bastante sorprendente ver hacia dónde ha llegado todo esto. El otro día lo hablábamos con Felipe (Staiti, cofundador y guitarrista), porque empezamos tocando en su habitación, donde no podíamos hacer ruido, pero era tanta nuestra necesidad de tocar que le dábamos con audífonos”, comentó Marciano Cantero, líder de la banda argentina.

“Y al pensar en esas primeras épocas sentimos que es como que, de alguna manera, ya teníamos claro el objetivo de hasta dónde queríamos llegar. De hecho, nos enseñó la grabación de un show que tuvimos en 1981, y cuando salimos, yo digo: ‘Buenas noches, amigos latinos’, y nunca habíamos salido de Mendoza, pero teníamos ya esa película en nuestra cabeza”, agregó.

Hoy el grupo escribe un nuevo capítulo en su historia arrancando con una gira de celebración por México, que, debido a la conexión que guarda con el País, contará con 23 fechas alrededor de la República, empezando por Acapulco, curiosamente, su primera visita cuando empezaban.

“Me hace muchísima ilusión volver a México. Yo amo a México, soy mitad mexicano. Soy sonorense, viví 14 años en Hermosillo, una ciudad que adoro y amo y a la que ahora también vamos a volver.

“Para mí, México ya no es mi segunda casa, es simplemente mi casa, y me hace tanta ilusión volver a tocar todas estas canciones allá. Es un show fantástico, muy divertido. La hemos pasado genial preparándolo, entonces estoy con una ansiedad tremenda de salir y empezar a tocar ya”, expresó Cantero, de 61 años, emocionado.

La gira, que, según adelanta, incluirá todos los éxitos que han acompañado su carrera, pero también otros que pocas veces se han escuchado en vivo, será una celebración inolvidable, en la que, más que festejar el haber trascendido como una de las bandas más representativas del rock en español, celebran reencontrarse finalmente con su público tras la pandemia.

“En 40 años pasamos por todas las etapas y cambios, pero siempre sentimos que nuestra tarea era ir a tocar, a visitar a nuestros amigos, esperando que nos vinieran a ver, y el público siempre estuvo ahí y es una bendición. Entonces (la relación con los fans) se transformó en eso: una amistad y una especie de vicio el salir de gira a tocar y cantar con ellos”, dijo.

“La energía que se crea con el público en vivo es curativa, sanadora, positiva, y uno nunca se acostumbra. Siempre que subes a tocar tienes mariposas en el estómago, y cuando escuchas cantar a la gente se te enchina la piel y todo eso es tremendo. Para mí es la razón por la que uno vive”, destacó conmovido el intérprete de “Lamento Boliviano”, “Guitarras Blancas” y “Por el Resto”.

El viernes 29 de abril se presentarán en el Auditorio Nacional, y el jueves 5 de mayo, en el Showcenter Complex, Monterrey, además de recorrer también ciudades como Cancún, Oaxaca y puntos de Estados Unidos, por lo pronto.