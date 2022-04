Recibirá Lupita D’Alessio un galardón de los Latin AMAs

La ceremonia será este jueves en Las Vegas y afirma que fue para ella una total sorpresa

En los escenarios es una leona; en su corazón, una madre, abuela y sobreviviente. Con más de cinco décadas de trayectoria artística, Lupita D’Alessio será reconocida esta semana con el Premio Leyenda en los Latin American Music Awards.

El galardón que recibirá este jueves en la ceremonia de los Latin AMAs en Las Vegas fue para ella una total sorpresa.

“Me solté a llorar, fue algo bien bonito”, dijo en entrevista con AP. “A mí no me gusta ‘la leyenda’ porque siento que están hablando como de ‘La Llorona’, pero no importa, se acepta, se oye bonito”.

En los Latin AMAs no sólo recibirá su estatuilla, también interpretará un popurrí de sus grandes éxitos, entre los que se destacan “Mudanzas”, “Lo Siento mi Amor”, “Mentiras”, “Inocente Pobre Amiga” y “Ni Guerra ni Paz”. Y siendo fiel a su forma de trabajar, cantará totalmente en vivo, dijo, sin playback.

El premio se lo dedica a sus padres. “Son las raíces de Lupita D’Alessio, mis maestros”, dijo. “Y a México que me vio crecer, Latinoamérica y Estados Unidos”.

D’Alessio, cuyo verdadero nombre es Guadalupe Contreras Ramos, nació el 10 de marzo de 1954 en la Ciudad de México, aclaró en la entrevista, y no en Tijuana como señalan muchas páginas web.

Debido al trabajo de sus padres (ambos en el medio artístico) creció mudándose con frecuencia, incluyendo a esa ciudad fronteriza mexicana, así como a Perú y Panamá. Su madre, Euralia Ramos, era una soprano estadounidense originaria de Santana, California; su padre, Poncho D’Alessio, un presentador de televisión que llegó a México recién nacido de Nápoles, Italia.

“Mi mamá me enseñó la técnica, fue mi maestra de canto”, dijo D’Alessio, mientras que de su padre aprendió de disciplina. D’Alessio entrenaba para ser nadadora profesional de 200 metros mariposa en su querido Club Atlas de Guadalajara. Había sido seleccionada nacional y la llamaron para los Juegos Panamericanos, contó, pero su padre no dejó que fuera.

También estudió ballet clásico y fue becada para ir a Nueva York, pero su padre tampoco le dio permiso de mudarse a Estados Unidos.

La familia se mudó a la Ciudad de México, donde D’Alessio comenzó a cantar profesionalmente siendo una adolescente. Su álbum debut, Mi Corazón es un Gitano, fue lanzado en 1971, como lo retrata su serie biográfica Hoy voy a Cambiar, de 2017.

“A cantarle, no quedaba de otra”, recuerda. “Mi padre era muy intenso. No como en la bioserie, ahí está exagerado, pero sí era un hombre muy disciplinado. Teníamos que estar antes de tiempo, y eso se me quedó marcado: yo soy la primera en llegar y la última en irme, siempre”.

Ahora, a sus 68 años, D’Alessio se mantiene activa en la música. Su más reciente sencillo, “Ese Hombre”, formará parte de un DVD en vivo desde la Arena Ciudad de México, que se lanzará el 29 de abril, y el 23 de junio volverá al mismo recinto para un concierto con Paquita la del Barrio.

Entre septiembre y noviembre estará de gira por Estados Unidos con la cantante mexicana María José, con conciertos en ciudades como Denver, Seattle, Nueva York y Chicago.