Recibe el HIES importante donación de material quirúrgico y de curación

Este material ayudará a que el Hospital Infantil del Estado de Sonora cuente con más suministros médicos

Gracias a la sinergia entre la ciudad de Phoenix, Arizona y Hermosillo, Sonora, la agrupación Project Cure y Phoenix Sister Cities Hermosillo, realizaron una donación de suministros quirúrgicos y de curación al Hospital Infantil del Estado de Sonora (HIES), siendo los pacientes y sus familias los principales beneficiados.

Frank Beltrán, integrante del comité de Phoenix Sister Cities Hermosillo, manifestó que desde hace más de 20 años que Hermosillo y Phoenix son ciudades hermanas, y por ello el apoyo es mutuo, principalmente cuando se trata de la salud de las y los pacientes, siempre teniendo la sinergia de Project Cure, organización de Denver, Colorado, que hace donaciones humanitarias de suministros y equipos médicos.

Recordó que uno de los detonantes para que estas ciudades se hicieran hermanas, fue por un accidente en San Carlos, donde desgraciadamente varios menores fallecieron a causa de las lesiones por quemaduras que les provocó una explosión.

“En ese entonces no había un lugar donde se pudieran curar, y los niños murieron, fue cuando dijimos: ‘tenemos que hacer algo porque aquí no hay donde curar a estos niños, tenemos que comenzar algo’, y bueno, eso fue hace 20 años y al fin ya llegamos a este punto porque, por una razón u otra, había problemas consiguiendo permisos, consiguiendo las donaciones que necesitábamos y ya llegamos a esto”, manifestó.

Esto es, sin duda, el nuevo comienzo, dijo Frank Beltrán, ya que las donaciones y los apoyos en cuestión de salud seguirán entre Hermosillo y Phoenix, con el objetivo de poner un granito de arena y que la atención de las y los hermosillenses sea cada vez mejor, para que cuenten con mejores equipos y materiales suficientes para brindar una atención digna.

Por su parte, la doctora Gabriela del Carmen Nucamendi Cervantes, subsecretaria de los Servicios de Salud, agradeció a la fundación Project Cure y a Phoenix Sister Cities Hermosillo, pues, sin su apoyo, esta donación no hubiera sido posible.

“Sabemos que este tipo de donaciones que recibimos va a llegar a quienes más lo necesitan y agradecemos la perseverancia de poder llegar a este día”, recalcó.

Entre los artículos que se donaron al HIES hay medidor de glucosa, material para fisioterapia, instrumentos para injertos de piel, herramientas para verificar las cuerdas vocales, bombas para intravenosa, suturas de acero inoxidable, juegos de instrumental quirúrgico, paquetes de suministros básicos para la atención de heridas, instrumentos para la ostomía, cánulas nasales, agujas espinal y para epidural, suministros para las cirugías generales, obstétricas y ginecológicas, de ortopedia, catéteres urinarios, guantes de látex estériles, unidad de terapia fría para reducir inflamación y dolor, concentrador de oxígeno, glucómetro, entre otros.

En esta entrega de material de curación y quirúrgico estuvieron presentes también la ingeniera Andrea Enríquez Quintana, subsecretaria de Administración de los Servicios de Salud y Finanzas; el doctor Héctor Esparza, director del HIES; Paul Wade, Annmaria Alaniz, Rigo Duran, Brian Weymouth y Michael Nealer, de Phoenix Sister Cities Hermosillo.