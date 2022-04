Rechazo a reforma eléctrica afectaría tarifas

Considera director de Energía estatal. Se requiere fortalecer a la CFE para evitar futuras complicaciones, consideró Rafael Cabanillas López

El rechazo a la reforma de energía eléctrica impulsada por el presidente de México no afectará de forma inmediata a las tarifas subsidiadas en Sonora, pero en un futuro podría tener consecuencias si la Comisión Federal de Electricidad (CFE) no es fortalecida, consideró Rafael Cabanillas López, director de Energía del Gobierno del Estado.

El funcionario estatal agregó que en estos momentos no tiene alguna implicación directa, pero lo que se ve a futuro es que si la CFE disminuye la capacidad de incidir en la producción de energía eléctrica, es probable que las compañías privadas ocupen eso y pongan las tarifas que ellas quieran.

“Como está sucediendo en España, Inglaterra, Alemania y en Italia, hay todo un juego de tarifas perversas que existen en este tipo de países porque lo permiten las leyes que protegen a las empresas”, expresó Cabanillas López.

Al no aceptar las reformas a la Ley de la Industria Eléctrica, se produce un espacio empantanado y no claro, porque la actual ley no es anticonstitucional y procede la protección, anotó.

“Además hay otras empresas que están amparadas, no es que se esté en contra de las empresas ni de las empresas extranjeras, pero lo que sucede es que con la reforma se hizo un mal negocio para México”, resaltó.

Estas compañías están en una cobertura legal, por ello, la CFE tiene que comprar toda la energía que produzcan, la requieran o no.

“Es como si la planta Ford para instalarse en México hubiera pedido una ley de que todos los carros que produjera los comprara el Gobierno de México o los mexicanos a fuerza, lo necesitaran o no lo necesitaran, por lo que no es una visión lógica”, anotó.

La realidad es que hay empresas que están explotando el sol de Sonora para venderlo a los sonorenses, ejemplificó.