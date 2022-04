Rechaza homenaje a Manzanero en Bellas Artes el hijo del compositor

Juan Pablo Manzanero dijo que su padre estaba sentido porque nunca le permitieron cantar en el recinto

El homenaje a Armando Manzanero será en lugares abiertos y con una gira internacional, pero no en Palacio de Bellas Artes porque en este recinto siempre le cerraron las puertas cuando estuvo vivo.

Su hijo, Juan Pablo Manzanero, dijo estar muy agradecido con las intenciones de los directivos del INBAL (Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura) que operan el icónico recinto del Centro Histórico, pero no dará el permiso para que se use su nombre en un homenaje.

“Estamos muy agradecidos con las intenciones de la directora de Bellas Artes, Lucina Jiménez, y sabemos que es la SACM (Sociedad de Autores y Compositores de México) quien lo solicitó, pero honraremos el deseo de mi padre.

“Él, en varias ocasiones, pidió cantar ahí, y nunca lo dejaron. Mi ‘jefe’ siempre pidió hacer algo y la respuesta que le dieron era que no estaba a la altura. La verdad, mentaba madres por eso”, aseguró Juan Pablo en entrevista.

Es una ironía, reiteró el cantautor, que el yucateco fallecido a los 85 años, por complicaciones de Covid, haya solicitado Bellas Artes para un recital con su música y en vida siempre se lo negaron, y ahora sí lo quieran facilitar.

“Insisto, no podemos ir en contra de la voluntad de mi papá, solo por su orgullo no te puedo decir todo lo que dijo, no es necesario, pero ya no quiso que se hiciera. Además, yo soy el que tiene el derecho del nombre artístico de mi padre y no lo pueden usar. No puedo decir mucho sobre la SACM, pero se portaron como unos verdaderos patanes luego de que murió, no estuve de acuerdo en cómo se manejaron las cosas”, sostuvo el compositor de “Úneme”.

Lamentó que dos días después del fallecimiento de Manzanero, en diciembre del 2020, los directivos de la SACM, de la cual era presidente, desmantelaron su oficina y cortaron todo servicio que le proporcionaban.

“Haremos un homenaje en otro lugar, pero no porque la SACM lo haya pedido. No se portaron muy bien con su esposa (Laura Elena Villa), porque a los dos días (del fallecimiento) le cortaron el celular y no pudo recibir llamadas de condolencia.

“Cerraron su oficina, le quitaron el coche. Todo. No podemos apoyar ninguna necesidad que Roberto Cantoral (Zucchi) tenga. En todo caso pediremos hacer un homenaje en el Zócalo, con un show muy bonito”.