Reaparece Will Smith en la India

Fanáticos recibieron a Will Smith en la India, donde se encuentra de visita, en lo que es su primera aparición en público tras la polémica del Óscar.

“Will aterrizó en un aeropuerto privado en Mumbai, India, y estaba claro que los paparazzi en India sabían que venía”, comunicó una fuente a TMZ.

“Gritaron su nombre cuando llegó a su hotel, y él estaba más que feliz de atender a los paparazzi, junto con algunos fanáticos, les dio un saludo y una sonrisa”, añadió.

Aún no se sabe el motivo de la visita del actor a ese país, si es por negocios o por placer, lo cierto es que se le ha visto muy accesible.

“Ha posado junto al piloto, personal del hotel y algunos fanáticos que querían desesperadamente una selfie con el actor”, dieron a conocer en el portal.

Will no ha dicho nada públicamente desde su disculpa después de abofetear a Chris Rock en los Óscar, acción que le valió una suspensión de 10 años de los eventos de la Academia, incluidos los Óscar.

Varios de sus proyectos cinematográficos se han congelado a raíz de la bofetada. No está claro si se cancelarán por completo o si las compañías cinematográficas solo están esperando que todo el alboroto se apague antes de que las cosas se reinicien.