Presidente de Ucrania envía mensaje en los Grammy

Volodymyr Zelensky envió un mensaje grabado que se transmitió ante la sorpresa de los asistentes

En un momento que tomó por sorpresa a varios asistentes a los Premios Grammys este domingo, pese a que se anunció previamente, el Presidente de Ucrania, VolodymyrZelensky, tuvo una breve aparición en la gala con un video grabado, en donde explicó cómo la guerra silencia la música.

“La guerra. ¿Qué es más opuesto a la música? Nuestros músicos usan chalecos antibalas en lugar de esmóquines. Cantan a los heridos en hospitales. Incluso cantan a aquellos que no pueden oírlos. Pero la música se abrirá paso de todos modos”, señaló el Mandatario en el video.

“De todos modos, defendemos nuestra libertad. De vivir. De amar. De sonar. En nuestra tierra, estamos luchando contra Rusia, que trae un silencio horrible con sus bombas. El silencio de muerte”, añadió.

“Llenen el silencio con su música. Llénenlo hoy, para contar nuestra historia”.

Con esta sorpresa, los Grammy superaron al Óscar en cuanto al apoyo hacia Ucrania. El pasado 25 de marzo, The New York Post afirmó que el presidente Zelensky estaba en conversaciones para aparecer en los Premios de la Academia, aunque al final se descartó esta idea.

Tras la participación del político, el cantante John Legend tomó el escenario de Las Vegas para interpretar, junto a un coro de 10 personas, su tema “Free”. Se hizo acompañar de dos artistas y una poeta ucraniana, quien habló sobre los horrores de la guerra contra Rusia.