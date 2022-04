Presentan diez denuncias contra Toño Berumen por acoso, abuso sexual y violación

De este total, cinco se interpusieron ante la Fiscalía General de Justicia de la CDMX y una de del Mauricio Martínez. Las cinco restantes fueron presentadas en otros dos estados

Tras la denuncia del actor mexicano Mauricio Martínez contra el productor Toño Berumen se dio a conocer que tiene 10 denuncias en su contra por acoso, abuso sexual y violación.

De este total, cinco se interpusieron ante la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México y una de éstas es del actor y cantante Mauricio Martínez. Las cinco restantes fueron presentadas en otros dos estados.

El grupo de denunciantes es asesorado y acompañado por la asociación Nosotras Para Ellas.

“Es un proceso y que se asuman como víctimas siendo hombres y sintiéndose vulnerados sexualmente, ha sido un proceso muy armónico; todos están conscientes del objetivo al que se quiere llegar, y todos están de acuerdo en que buscan justicia y se están acuerpando entre ellos. Todos están unidos, en la misma sintonía”, dijo Diana Murrieta, directora de la organización civil.

De acuerdo con Murrieta, las víctimas tienen entre 15 y 35 años y sus denuncias relatan casos que ocurrieron desde los años 90 hasta la fecha.

Los testimonios de los afectados detallan que Berumen los abordaba durante los castings de modelaje, actuación o canto.

“Eran citas en su casa o en hoteles, en otro tipo de situaciones pero mayoritariamente en su casa y habían componentes que aunque son mayoritarios, no son exclusivos.

“Había esta presencia de querer ver sus cuerpos primero desnudos para ver si tenían la condición física apropiada, medidas que pudieran funcionar para este tipo de trabajos y posteriormente eran propuestas, insinuaciones, a veces era pues totalmente instantáneo el acto”, dijo la también fundadora de Nosotras Para Ellas.

Las denuncias se presentaron luego de que el actor Mauricio Martínez acusara, a través de sus redes sociales, intento de tocamientos por parte del productor Toño Berumen.

“El mismo año de Operación Triunfo estudié 6 meses en el CEA. Un compañero que sabía que también cantaba me presentó a Toño Berumen, pregúntenle cómo le fue el día que se le fue la mano a donde no debía a ese cerdo. Yo era un adulto de 23 años y me pude defender. ¿Pero cuántos no?”, posteó el actor del musical On your Feet!

Un año antes, el cantante Jesús Falcón, miembro del grupo musical M5, representado por Berumen, también denunció públicamente al productor por acoso y abuso sexual.

Toño Berumen fue manager de Magneto y Mercurio, trabajó con Fey y Danna Paola. Incluso estuvo involucrado en el proyecto de la Capilla Sixtina en México, quienes hicieron posible la visita del Papa Benedicto XVI a nuestro País en 2012.