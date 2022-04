Presenta Vicente Fernández video de su bioserie en Netflix

La casa productora ya dio a conocer el primer adelanto de lo que será la versión oficial de la vida de “El Charro de Huentitán”, y en él aparece el propio cantante presentando la producción

Netflix ya dio a conocer el primer adelanto de lo que será la versión oficial de la vida de Vicente Fernández y en él aparece el cantante presentando la producción.

En el clip “El Charro de Huentitán” aparece a cuadro diciendo: “mi historia, mis canciones, mi sentir y lo mucho que los quiero, muy pronto en Netflix”, intercalado con algunas tomas en las que se ve a Jaime Camil, quien interpretará a Vicente, en traje de charro y a caballo.

La serie se llamará “El Rey, Vicente Fernández” y retratará la vida del ícono de la música mexicana, bajo la producción de Caracol Televisión. Además de Jaime Camil, contará con las actuaciones de Sebastián Dante, Sebastián García, Kaled Acab, Marcela Guirado y Regina Pavón.

Hace unas semanas Televisa estrenó su propia serie, ésta es protagonizada por Pablo Montero y está basada en el libro “El Último Rey“, de la argentina Olga Wornat, algo que causó el disgusto de la familia Fernández.

La viuda del cantante, Cuquita Abarca, reveló que hace tiempo Televisa pidió a Vicente que les cediera gratis sus derechos para hacer una serie, pero él no se dejó, por ello considera que la serie titulada “El Último Rey: El Hijo del Pueblo” es para aprovecharse de su imagen.

“Ni yo ni mis hijos queremos ni un centavo de Televisa, que les quede claro. Es un tema de dignidad. Que no me vengan con su cuento de que es un homenaje, con todo respeto para Vicente. Es por dinero, robándose su imagen”, declaró Cuquita.