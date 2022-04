Piden segunda autopsia para Debanhi Ante las dudas en las investigaciones del caso

Indican que familia está de acuerdo incluso en que el cuerpo de la joven sea exhumado para un nuevo peritaje

La familia de Debanhi Susana Escobar pedirá una segunda autopsia al cuerpo de la joven de 18 años, ante las dudas de las investigaciones del caso, aseguró el representante de una organización no gubernamental que dijo estar brindando apoyo a los deudos.

“Se está solicitando una segunda autopsia para determinar la veracidad de las primeras pruebas que fueron realizadas, que no son satisfactorias” afirmó Omar Tamez, de la organización denominada Comisión Internacional de Derechos Humanos.

En entrevista junto con Mario Escobar, padre de Debanhi, Tamez dijo que la familia está de acuerdo incluso en que el cuerpo de la joven sea exhumado para un nuevo peritaje.

Mientras el cuerpo de Debanhi era velado en Monterrey, Tamez dijo que tenía apenas 10 horas de estar trabajando con la familia para buscar esclarecer lo sucedido.

“Lo que les puedo anticipar es que la familia sí está dispuesta a una exhumación en caso de que lo requiera la autoridad, para continuar con algún peritaje”, expuso.

La asociación no tiene relación con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que incluso publicó una aclaración para deslindarse de lo afirmado por Tamez.

Él señaló que su agrupación es una ONG que cuenta con 23 años trabajando en la Ciudad de México y tiene una representación en el noreste. Según una página de internet de la asociación, el presidente de la región noreste es Emilio Jacques Rivera, ex candidato de Fuerza por México a la Gubernatura de Nuevo León.

El padre de Debanhi señaló que toda la ayuda que reciba su familia es bienvenida para probar que su hija fue asesinada.

“No se pueden adelantar muchos datos para no interferir en las nuevas investigaciones”, dijo Escobar, “y en las investigaciones que haga la Fiscalía o que haga la Comisión Local o que haga Comisión de Búsqueda, o en este caso, que ya autoricé yo, la Comisión Internacional de los Derechos Humanos”.