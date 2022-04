Padece ex guitarrista de Caifanes cáncer de próstata

A través de un video posteado en su cuenta de Instagram, en donde Mónica Noguera, confirma la enfermedad, el músico explicó brevemente su situación a sus fans

Alejandro Marcovich, ex guitarrista del grupo Caifanes, dio a conocer en un programa de espectáculos que actualmente lucha contra el cáncer de próstata.

A través de un video posteado en su cuenta de Instagram, en donde Mónica Noguera, una de las titulares del programa, confirma la enfermedad, el músico explicó brevemente su situación a sus fans.

“Al público y medios de comunicación: Quiero agradecer todas las muestras de cariño y buenos deseos hacia mi persona y mi salud. Todas estas vibraciones de amor, junto con el apoyo de mi familia, me dan mucha más fuerza para ganar esta lucha y seguir creando música para todos ustedes”, escribió el rockero en un mensaje mandado al programa de televisión, mismo que después retomó en sus redes sociales.

“Espero seguirles dando mucha lata con el sonido de mi guitarra para seguir construyendo esta maravillosa historia juntos. Gracias por siempre”.

En 2010, el ex guitarrista de Caifanes (1989-1995) anunció que se le había detectado un tumor cerebral, por lo que fue internado en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía de la Ciudad de México. Al final, la cirugía a la que se sometió resultó exitosa y Marcovich continuó con su agenda de vida y laboral.

“Hoy se cumplieron 10 años de mi cirugía de cerebro. Más contento no puedo estar. Cada día, cada hora, cada minuto, cada segundo y cada respiración es un milagro por el que estar agradecido. Yo lo estoy”, escribió hace un par de años el músico en su cuenta de Instagram.

Hasta el momento, Alejandro no ha hablado públicamente sobre su diagnóstico actual o tratamiento.