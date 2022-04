Obtiene Kansas título de la NCAA

Los Jayhawks, considerados los terceros mejores en el ranking de Estados Unidos, terminan con marca de 26-6

North Carolina no quiso ganar esta noche el campeonato de la NCAA.

Los Tar Heels dejaron ir una ventaja de 15 puntos a la mitad, no supieron encestar en los últimos segundos, y por eso, los Jayhawks de Kansas los derrotaron 72-69 para llevarse el título del basquetbol colegial de la NCAA en Estados Unidos.

Kansas sumó su cuarto título. No se coronaba desde 2008.

Los Jayhawks, considerados los terceros mejores en el ranking de Estados Unidos, terminan con marca de 26-6.

Jalen Wilson y David McCormack, con 15 puntos cada uno, y Ochai Agbaji y Christian Braun, con 12 unidades cada uno, fueron el motor ofensivo de Kansas, universidad que logró meter 47 puntos en la segunda mitad, por solamente 29 de North Carolina, que había sumado 40 en la primera mitad del partido celebrado en Nueva Orleans.

Cinco de los seis jugadores que vieron acción por los Tar Heels terminaron con doble dígito, pero en los momentos clave del partido no respondieron. Incluso, en el último tiro de tres puntos para empatar no le dieron ni al aro.

Curiosamente, ninguno de los dos equipos tiene en sus filas a uno de los 10 mejores basquetbolistas proyectados para el próximo Draft de la NBA.