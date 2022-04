Noquea Gennady Golovkin a Murata y ya piensa en “El Canelo” Álvarez

Gennady Golovkin noqueó este sábado del otro lado del mundo en su regreso al ring, y con eso sacó boleto para medirse en septiembre ante Canelo.

El kazajo despachó en el noveno asalto al japonés Ryota Murata en Saitama en pleito donde unificó las coronas Medianas de AMB y FIB a los 40 años de edad.

Ahora, solamente se espera que el tapatío derrote en mayo al ruso Dmitry Bivol para anunciar el tercer combate entre ambos.

Golovkin fue de menos a más. El nipón aguantó toda clase de golpes hasta que se dobló.

La realidad también es que Gennady ya no es el mismo de antes. Le entraron más golpes y se le notaba el cansancio. La forma de jalar aire entre rounds no es la de un muchacho con la juventud por delante.

Golovkin no peleaba desde diciembre de 2020. Necesitaba mover el polvo pues en septiembre seguramente le tocará un combate explosivo y donde recibirán muchos golpes, claro, esperando que el mexicano haga a un lado a Bivol.

El llamado “GGG” no quiso hablar de esa pelea al final del combate. Esperará que Álvarez gane primero para comenzar una nueva guerra de declaraciones.

Gennady dejó su marca en 42-1-1, 37 KO’s.